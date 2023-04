Vaccinazioni in ospedale "Nasce l’ambulatorio dedicato ai più fragili"

di Donatella Barbetta

Infettivologi pronti a vaccinare all’Irccs Sant’Orsola. Un progetto ambizioso, in partenza martedì prossimo, diretto ai pazienti più fragili e immunocompromessi.

"È la prima volta che mettiamo in campo un’organizzazione come questa – spiega Lorenzo Marconi, del Dipartimento interaziendale per la gestione integrata del rischio infettivo –. I vari specialisti che seguono i loro pazienti possono prenotare direttamente una visita infettivologica nell’ambulatorio dedicato dove eseguiremo una valutazione personalizzata del rischio infettivo per ogni paziente, al fine di minimizzare il pericolo delle infezioni.

’L’ospedale che vaccina’, progetto messo a punto con gli infettivologi Pierluigi Viale e Luciano Attard, quest’anno coinvolgerà i candidati al trapianto di cuore, fegato, reni e polmone, chi ha ricevuto una nuova diagnosi di infezione da Hiv e, infine, coloro che, colpiti da malattie infiammatorie croniche intestinali, Mici, stanno per iniziare una terapia con immunosoppressori. "In questa prima fase entrano nel progetto mille pazienti – precisa Marconi –, il prossimo anno se ne aggiungeranno altri mille, tra ematologici e oncoematologici, nella fase tre altri duemila tra reumatologici, neurologici, dermatologici e oncologici. Quando saremo a regime valuteremo almeno 4mila pazienti all’anno". Martedì prossimo, intanto, i primi otto pazienti sono attesi al padiglione 1, dove al momento è stata prevista una seduta settimanale, ma presto se ne affiancherà anche una seconda.

Ampio il ventaglio delle vaccinazioni proposte: si va dalle dosi Covid, all’antipneumococco e ancora Herpes Zoster, meningococco, epatite B, epatite A, Haemophilus influenzae, morbillo, parotite, rosolia, papilloma virus, difto-tetano-pertosse e antinfluenzale nel periodo adatto.

Le porte del Sant’Orsola sono sempre aperte "per eventuali richiami o per completare tutte le vaccinazioni raccomandate, tuttavia, grazie alla disponibilità del Dipartimento di sanità pubblica dell’Ausl che ci ha aperto le agende, siamo anche in grado di prenotare appuntamenti negli ambulatori territoriali. Quindi – conclude l’infettivologo – se un paziente in attesa di trapianto abita fuori Bologna e preferisce proseguire le vaccinazioni vicino a casa, possiamo fissare la data nel centro che gli è più comodo. Oppure, può tornare da noi".

Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl, aggiunge che "è la strada che si sta prendendo a livello nazionale e collaboriamo a questo servizio all’avanguardia portando la nostra esperienza della campagna antinfluenzale 2018-2019, quando vaccinammo al Maggiore negli ambulatori di diabetologia e reumatologia".

’L’ospedale che vaccina’, inoltre, inizia mentre in città le agende per le vaccinazioni degli adulti sono chiuse. "In via Gramsci siamo saturi pur avendo due ambulatori dal lunedì al venerdì e uno anche al pomeriggio dal lunedì al giovedì. Le agende saranno riaperte a metà maggio – anticipa Pandolfi – e la disponibilità ripartirà da giugno, ma si può prenotare sia a San Lazzaro sia a Casalecchio, spazi comodi per chi vive in città, oppure anche a Pianoro, Bentivoglio, Budrio e in altri centri vicini a chi abita in provincia".