Vaccini antinfluenzali. È boom tra i bolognesi: "Oltre 35mila immunizzati in appena otto giorni"

In appena otto giorni si sono vaccinati contro l’influenza oltre 35mila bolognesi. Un vero e proprio boom che, se confrontato allo stesso periodo dello scorso anno, registra un aumento che supera il 30 per cento.

Molta soddisfazione da parte di Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl che spiega questa tendenza, già altamente positiva.

"È vero che quest’anno siamo partiti un po’ dopo ma, in ogni caso, la prima settimana campagna vaccinale confrontata con la prima dello scorso inverno, vede una crescita del 30 per cento", conferma il direttore.

Pandolfi precisa poi quali sono le categorie che, in questi primi giorni, hanno segnato l’aumento più consistente nelle immunizzazioni: le donne in gravidanza al secondo e terzo trimestre che fanno registrare un più 556 per cento, ovvero 206 in più rispetto alla precedente stagione; il personale addetto ai servizi pubblici di primario interesse collettivo dove i vaccinati sono già 730, quindi il 197 per cento in più (sempre secondo lo stesso periodo dello scorso anno) e le persone ricoverate nelle strutture per lungodegenti per le quali la percentuale di crescita è del 78 per cento, quindi 178 in più.

Sul perché ci sia questa crescita nelle immunizzazioni, Pandolfi dichiara di voler "sottolineare il grande aumento delle donne in gravidanza: lo scorso anno ne avevamo vaccinate venti nella prima settimana. Sta passando il messaggio della necessità di fare questo vaccino per la loro salute e quella del loro figlio. Il vaccino a questa categoria di persone – puntualizza – la fa il medico di Igiene pubblica, non quello di famiglia, perché sono soggetti particolari gestiti dagli specialisti dei vaccini".

Un altro gruppo che il direttore dell’Igiene pubblica bolognese ritiene interessante è quella dei bambini: "Anche in questo caso registriamo circa il 150 per cento in più, 1.100 in più vaccinati, sempre valutando questi primi giorni di campagna. Sicuramente l’antinfluenzale spray per i bimbi ha dato una bella spinta, anche se è destinato solo ad alcune categorie di bambini. Sono cresciuti molto anche i familiari di persone fragili che fanno i vaccino soprattutto per difendere dal virus i propri cari".

Sull’aumento delle vaccinazioni, come riflette Pandolfi, sicuramente sta incidendo l’impegno e la sensibilizzazione dei medici di medicina generale e il fatto di essere partiti un pochino più tardi con la campagna. Ma anche le notizie che stanno arrivando in questi giorni dal Giappone e, prima dall’Australia, dove è in atto una vera e propria epidemia anticipata. Gli epidemiologi, osservando quando avvenuto nell’emisfero australe, dove il virus parte sempre prima a causa della stagione inversa rispetto alla nostra, già da settimane stanno avvertendo che questa potrebbe essere una stagione influenzale piuttosto pesante.

Naturalmente l’immunizzazione è consigliata dai medici alle categorie fragili, quindi anziani, ma anche tutti coloro che hanno malattie croniche, lavorano nella sanità o comunque a contatto con il pubblico (come le forze dell’ordine) e chi, nel proprio nucleo familiare, ha persone a rischio.

Come sempre le temperature avranno la loro importanza nella diffusione del virus: se ci saranno continui sbalzi termici prevarranno i virus ’cugini’, mentre se ci sarà un freddo intenso prolungato con un’elevata umidità prevarrà l’ influenza vera e propria”.

"Al momento abbiamo a disposizione 150mila dosi e ne abbiamo già distribuito il 70 per cento – fa sapere Pandolfi –. Ma possiamo arrivare a 200mila dosi, quindi se i medici ne hanno necessità, ci fanno la richiesta e avranno le altre dosi. Eventualmente ci siano ulteriori bisogni abbiamo gli accordi con le case farmaceutiche".