Vaccini antitetanica per i residenti nelle zone alluvionate a Budrio e San Lazzaro

Bologna, 25 settembre 2024 – Fango, sporcizia, oggetti arrugginiti. I cittadini alluvionati nei giorni scorsi e i tanti angeli del fango che hanno preso pala e straccio per dare una mano possono aderire all’invito dell’Ausl di Bologna che ha organizzato due giornate di open day vaccinale antitetanica. Per accedere basta andare giovedì 26 settembre dalle 13.45 alle 16.15 a Budrio e San Lazzaro.

Vaccini contro il tetano gratuiti per i cittadini alluvionati e per chi li aiutati a pulire: l'iniziativa dell'Ausl di Bologna

Dove

A Budrio si può andare nell’ambulatorio vaccinale dell’ospedale in viale Benni 44, e a San Lazzaro di Savena, presso l'ambulatorio vaccinale della Casa della Comunità in via della Repubblica 11.

Perché

Si ricorda che la vaccinazione antitetanica è raccomandata come richiamo decennale a tutta la popolazione. Permangono le raccomandazioni preventive di utilizzare guanti e calzature adeguate a evitare ogni contatto della cute ferita con terra o fango.

Per garantire la salute collettiva dei residenti nelle zone alluvionate e delle persone che prestano il loro aiuto nelle aree interessate la Regione Emilia-Romagna ha prodotto un vademecum, disponibile sul sito web ausl.bologna.it, che riassume le principali indicazioni e norme di comportamento utili a minimizzare il rischio derivante dal contatto con le acque alluvionali che possono essere contaminate da reflui provenienti da sistemi fognari o da sostanze chimiche e rifiuti agricoli o industriali.

La guida

Nel vademecum Ausl sono presenti informazioni utili anche per quanto riguarda l'abbigliamento adeguato e consigli per la pulizia e disinfezione delle case.

Come richiesto dalla Regione, l'Azienda USL di Bologna ha rafforzato i sistemi di sorveglianza delle malattie infettive, delle infezioni gastro-enteriche e cutanee, oltre ad aumentare l'offerta della vaccinazione antitetanica per la popolazione interessata e per i volontari impegnati nelle aree colpite.