Bologna, 21 aprile 2021 – Un nuovo hub per i vaccini anti Covid dopo la Fiera. Nascerà all'Unipol Arena di Casalecchio. Lo annuncia Paolo Bordon, direttore generale dell'Ausl di Bologna: “Sarà attivo dal 29 aprile e arriveremo a 8.500 vaccini al giorno”.

"Il piano ci impegna pesantemente", conferma Bordon, oggi in conferenza stampa all'ospedale Maggiore. L'hub all'Unipol Arena si aggiunge quindi quello della Fiera. Con entrambi i centri a pieno regime, l'Ausl conta di fare oltre 5.000 vaccinazioni al giorno: solo la Fiera infatti ne può garantire 2.800 grazie anche al 'drive through'. Ai due hub si affiancano poi gli altri centri vaccinali sparsi sul territorio. Finora sono stati attivati fino a 69 centri, ricorda Bordon, per garantire ai più anziani le vaccinazioni il più possibile vicino a casa.

Ora, con l'apertura ai 60enni, si punta a ridurre il numero di questi centri e ad averne almeno uno per distretto (circa una ventina in totale) per concentrare le forze e fare fino a 700 somministrazioni al giorno, da aggiungere alla capacità dei due hub in città. "Ogni blocco per fascia d'età conta 40-50.000 persone - calcola Bordon - e per la prima dose ci impegna per circa tre settimane.

“Oggi celebriamo una data importante – prosegue il dg parlando dell'ospedale Maggiore -, riprendiamo gli spazi anche chirurgici che erano stati attivati grazie alla disponibilità degli operatori che sono qui”. Cala la pressione del Covid sulle strutture sanitarie del territorio. Spazi di normalità riconquistati anche grazie ai vaccini.

“Entro maggio l’obiettivo è "chiudere con la popolazione più a rischio", garantendo a tutti almeno una dose di vaccino anti-Covid. "È un dovere morale farlo, poi penseremo ai più giovani". Così Lorenzo Roti, direttore sanitario dell’Ausl, presente l'altro giorno al Maggiore all’inaugurazione del punto vaccinale per le persone con alto rischio allergologico dove ieri sono stati ’protetti’ i primi cinque pazienti con Pfizer.

Coronavirus, le altre notizie

Decreto 26 aprile 2021: coprifuoco nel mirino dell'Emilia Romagna

Nuovo decreto Draghi, bozza in Pdf: zone gialle. Spostamenti tra regioni: il pass

Covid, primo nato da una paziente intubata. "La mamma grave in terapia intensiva"

Vaccino Covid Marche, fissato il limite: accordo con le farmacie

Marche: il bollettino del 21 aprile

Vaccino Covid, Pani: "Non esistono farmaci a rischio zero: il Covid fa molto più male"

Covid e scuola: un anno di false promesse. Tamponi, aule, autobus

Vaccino Covid, San Marino ne ha da vendere: migliaia di dosi in frigo