Bologna, 27 agosto 2021 - Rgazzi in fila, sotto allo sguardo attento del Gigante, che chiacchierano tra loro mentre attendono il loro turno per la vaccinazione (e quindi il green pass) contro il Covid. Sta riscuotendo successo l'iniziativa degli accessi senza prenotazione dell'Ausl: nei due punti fi piazza Nettuno e Parco Nord, a ieri sera, sono state registrate oltre 200 vaccinazioni. In particolare, 153 hanno tra i 12 e 19 anni.

Covid Emilia Romagna 27 agosto 2021, il bollettino coronavirus di oggi. Dati e contagi

Oltre a non essere necessaria la prenotazione, l'iniziativa è rivolta a tutti, anche ai non residenti, e punta a consolidare, assieme all’attività degli hub e alle altre iniziative in cantiere, l’accelerazione della campagna vaccinale, in una fase in cui tutti i dati dimostrano l’efficacia di questo strumento.

Ecco dunque dove trovare i camper vaccinali in città e come fare.

Colori regioni oggi: indice Rt Italia in calo a 1,01 - Covid scuola Bologna, dal 26 agosto vaccini per studenti senza prenotazione

Camper in piazza Nettuno

Sta riscuotendo molto successo il camper dell'Ausl aperto in piazza Nettuno: fino al 10 settembre chiunque può presentarsi e ricevere il vaccino. L'iniziativa è aperta anche a non residenti: basta avere con sé la tessera sanitaria. I ragazzi devono essere accompagnati da almeno uno dei due genitori, ma serve il modulo dell'autorizzazione firmato da entrambi (scaricabile dal sito dell’Azienda Usl).

Il camper riceve da lunedì a venerdì dalle 18 alle 22, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. In piazza Nettuno è disponibile anche un punto Cup per prenotare la vaccinazione. Al camper ci si potrà presentare non solo per vaccinarsi, ma anche per esprimere dubbi e preoccupazioni ed eventualmente decidere poi di vaccinarsi.

Camper alla Festa dell'Unità

Al Parco Nord il camper riceve dal 26 agosto al 19 settembre, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 22, il sabato e la domenica fino alle 23.

Tutti i giorni, dunque, accendendo alla Festa dall’ingresso “sottopasso”, presso lo stand 24, avranno l’opportunità di vaccinarsi senza prenotazione adulti e ragazzi dai 12 anni compiuti.

Non solo vaccinazioni, ma anche tamponi rapidi gratuiti. Presso lo stand n. 24 della Festa, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, sarà possibile effettuare tamponi rapidi gratuiti, così come già avviene ogni giorno in Stazione Centrale a Bologna.

Continua dunque la corsa all’immunizzazione della popolazione per consentire la ripresa di tutte le attività e, in particolare, per l’anno scolastico che prenderà il via il prossimo 13 settembre.

Chiude l'hub vaccinale in Fiera

Da domani, sabato 28 agosto, chiude l'hub della Fiera e le sue attività vengono spostate al centro della Cicogna di San Lazzaro (via Palazzetti 1/N – San Lazzaro di Savena). Sabato 28 agosto ci sono 400 posti a libero accesso presso l’hub, aperto dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Bonaccini: "Verso l'80% di immunizzati in autunno"

"Sulle vaccinazioni stiamo andando bene, nel senso che confidiamo per fine settembre-metà ottobre di avere oltre l'80% di vaccinati in Emilia-Romagna sopra i 12 anni. E anche nella fascia 12-19 anni stiamo andando verso il 60% di vaccinati con almeno una dose". Lo dice Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, a margine di un evento a Bologna. "Non era scontato che i numeri potessero crescere in queste settimane - dice Bonaccini a proposito dei giovanissimi - E ora non c'è più bisogno di prenotare per quella fascia di età".

Il presidente sottolinea l'importanza della vaccinazione: "I nuovi ricoverati nelle terapie intensive sono tutte persone non vaccinate. Se ci fossimo trovati lo scorso anno, questo periodo, senza vaccini e con questi numeri di contagi oggi saremmo tornati a chiudere attività che con tanti sacrifici abbiamo aperto".

Covid: altre notizie

Covid Veneto, reazioni avverse al vaccino: 1200 'gravi', con 180 trombosi, nessun decesso

Bologna, positiva al Covid: corsa sfrenata per partorire

Covid Ferrara vaccino. "Rimandare è un rischio alto: così ho rischiato la vita"

Vaccino Covid Imola, prima dose per 8 su 10

No vax Modena, oltre cento dipendenti Ausl. "Sono 14 quelli sospesi, l’iter è molto lungo"

No vax Rimini: sospesi due medici

Medici no vax Pesaro: ora dicono sì. Così saranno reinseriti

Covid Macerata, due positivi su tre hanno meno di 45 anni