Vadym Kholodenko tra lievità e dramma

Appuntamento stasera alle 20.30 all’Auditorium Manzoni con Musica Insieme, per il debutto cittadino di Vadym Kholodenko, protagonista nelle sale di tutto il mondo sin dalla vittoria nel 2013 del prestigioso Premio Van Cliburn. "Ogni volta che scopro una nuova città nel corso di una tournée avverto sempre una particolare emozione, soprattutto in Italia che ha una cultura così intensa e un grande amore per la musica classica ed il pianismo. È veramente un Paese speciale per ogni musicista", racconta Vadym Kholodenko a Musica Insieme. E a proposito del programma, che accosta le due anime, salottiera e drammatica, di Schubert e Prokof’ev, l’artista prosegue: "Credo fermamente che tra questi due mondi musicali ci siano connessioni profonde, non così evidenti ed intuitive, ovviamente, tuttavia ci sono approcci nella loro forma molto distinti ma in un certo senso simili, e anche l’aspetto tecnico si può rassomigliare. Ogni volta che suono questo repertorio vado incontro ad emozioni diverse".

Il concerto si apre con i brillanti Quattro Pezzi op. 32 di Sergej Prokof’ev, composti nel 1918. A seguire, la drammatica Sonata n. 7 in mi bemolle maggiore D 568 di Franz Schubert. Composta nel 1817 in quattro movimenti, di cui il secondo è particolarmente famoso, evocando le atmosfere della Vienna lirica e sognante. Poi i tre intimistici Klavierstücke D 946. Letteralmente “pezzi pianistici”, scritti nella primavera del 1828, anno della morte del compositore, e pubblicati soltanto postumi nel 1868. A chiudere il programma, un ritorno alle pagine di Sergej Prokof’ev, con la Sonata n. 6 in si bemolle maggiore op. 8, cioè la prima delle tre Sonate di guerra, composte tra il 1939 e il 1942. "Non si tratta solo di guerra – tiene a sottolienare Kholodenko –: c’è molto di più, qualcosa di assolutamente più profondo".