’Vajonts 23’: il progetto di Marco Paolini è un coro di teatri

Un coro di teatri, domani partecipa ’Vajonts 23’, azione teatrale pensata da Marco Paolini in occasione del 60esimo anniversario della tragedia. Sul nostro territorio ad aderire al progetto è il teatro Laura Betti di Casalecchio, domani alle 21, con lo spettacolo che rilegge il celebre testo di Paolini, ripensato in rapporto alla Chiusa, con la regia di Massimiliano Briarava: un incontro tra il Reno e la memoria delle vittime. Ancora, a Minerbio, nel teatro parrocchiale della Chiesa San Giovanni Battista (via Garilandi 7) con lo spettacolo curato da Babylonbus con un passaggio importante sull’alluvione del 17 maggio che ha investito Selva Malvezzi. Anche La Baracca, alla Sala Centofiori alle 21 partecipa con una narrazione per la regia di Bruno Cappagli e Daniela Micioni. Tre attori con 11 giovanissimi e 5 membri di Arte Salute per dar vita al coro tragico. Ancora, a San Giovanni in Persiceto, alle 20,45 in piazza del Popolo, lettura corale del testo di Paolini.