"Val di Setta e Porrettana, stop agli ingorghi"

"Stop alle code di auto alla mattina lungo la provinciale Val di Setta e la Porrettana a causa dei lavori di preparazione del cantiere della galleria di Monte Mario". A intervenire è il consigliere regionale Marco Mastacchi che sottolinea come, "secondo gli accordi con Autostrade il cantiere, che lavora di notte, dovrebbe essere chiuso alle 9 di mattina sulla bretella della vecchia Autosole". Invece, spiega Mastacchi "per vari motivi il cantiere rimane aperto ben oltre l’orario previsto creando lunghi incolonnamenti in Val di Setta e in Val di Reno, da e verso Sasso Marconi, specie in questo periodo di chiusura delle fabbriche e di partenze massicce degli italiani verso le località turistiche della riviera e della montagna".

Il capogruppo nell’assemblea legislativa regionale di Rete Civica - Progetto Emilia-Romagna e della lista civica Dimmi in Consiglio comunale a Sasso ha deciso di formalizzare il tutto in un’interrogazione in Regione.

Interpellata da Andrea Corsini, assessore regionale ai Trasporti e mobilità, Autostrade ha sottolineato che gli ultimi intasamenti tra autostrada e strade provinciali risalgono all’aprile scorso e che poi ci sono stati solo alcuni casi isolati. "Una risposta che mi lascia scettico – taglia corto Mastacchi –. Autostrade sminuisce le segnalazioni degli utenti, quando addirittura non le mette in dubbio asserendo che a loro non sono arrivate lamentele. Ma la difficile situazione della viabilità che affligge le valli del Reno e del Setta la si vede tutti i giorni. E non influisce solo sulla vita degli abitanti del territorio, ma anche su quella di molti italiani, vista la situazione complessiva della viabilità e la posizione di cerniera di collegamento tra Nord e Sud che rivestono quelle strade e quell’autostrada. La Regione Emilia Romagna terrà in dovuto conto le difficoltà di tutti i cittadini? Saprà tenere alto il livello di monitoraggio di lavori così lunghi?".

Da quando nella galleria di Monte Mario è stata scoperta l’esigenza di un urgente intervento straordinario di recupero delle due canne fumarie, sono cominciati i lavori di realizzazione di un bypass sul tratto di vecchia A1 che fiancheggia Monte Mario, in vista dei lavori sulla galleria che partiranno a fine agosto e che dureranno almeno due anni e mezzo.

"A parte alcune situazioni – ha scritto Corsini nella sua risposta a Mastacchi – tra i caselli di Sasso Marconi ai Cinque Cerri e a Borgonuovo (dove ricade la galleria di Monte Mario) nell’ultimo mese non sono stati registrati disagi alla circolazione. Si sono avuti solo per due incidenti che hanno provocato una temporanea riduzione del numero di corsie e per una serie di lavori che si sono resi necessari per un ripristino urgente causato dai danni di un incidente. Quindi, si è trattato di eventi e attività saltuarie e non certo legate ai lavori propedeutici alla riqualificazione della galleria. Al massimo hanno provocato code di qualche chilometro, come riferito da Autostrade per l’Italia".

