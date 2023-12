Val di Zena all’anno zero: "L’alluvione può ripetersi"

Hanno disseminato di striscioni la Val di Zena per far valere le proprie ragioni a favore della terra che abitano e amano. È stata una protesta silenziosa, ma chiara, come le parole riportate sugli striscioni, quella di ieri mattina dei residenti del Comitato Val di Zena. I manifesti, che sono stati apposti dal Farneto a Botteghino di Zocca, hanno l’obiettivo di dare visibilità alle richieste del Comitato.

"Noi vogliamo che chi di competenza intervenga urgentemente per sistemare quanto andava fatto almeno da una decina di anni – sottolineano i cittadini pianoresi –. È stata una mala-manutenzione a peggiorare quanto verificatosi con l’alluvione di maggio e oggi a questa si aggiunge il fatto che nessuno sta riparando i danni causati in Val di Zena e che nessuno sta pensando a mettere in sicurezza la zona in vista delle piogge future". ‘Liberate le arcate dei ponti sullo Zena’, ‘Abbassate l’alveo dello Zena e rafforzate le sponde’, ‘Ripulite lo Zena da tronchi e ramaglie’: queste le richieste urgenti scritte nero su bianco e appese tra Farneto e Botteghino. "Sono cose che chiediamo da troppo tempo, ma che nessuno sta facendo – aggiungono i cittadini –. Dobbiamo essere pronti per il maltempo che prima o dopo arriverà e non lo stanno facendo nel modo giusto. Le arcate del ponte al Farneto e dal Gruppioni sono intasate da ogni genere di cose trasportate dall’acqua del torrente in piena e mai tolte. L’alveo è come prima perché nessuno ci ha messo mano e lo sponde pure. Le rive sono, poi, spesso un accatastamento di rami e legni. Cosa pensano che possa cambiare se non fanno i lavori urgenti?".

Queste mancanze, lamentate dal Comitato, erano state già notate e segnalate dal commissario straordinario, generale Figliuolo, durante il suo ultimo sopralluogo in zona. Proprio lui, infatti, aveva notato la staticità della situazione in corrispondenza proprio del ponte al Farneto. Sui lavori, da alcuni altri criticati, che hanno portato alla deforestazione delle sponde dello Zena a Botteghino, abbattendo anche alberi sani, il Comitato ha una sua opinione: "Ci è stato detto che erano lavori già approvati che andranno a influire positivamente proprio sull’alveo del torrente e, dunque, sulla sua capienza e che attorno ci sarà bisogno dello spazio necessario per muoversi anche con mezzi che dovranno portare via materiale. Quindi se si tratta di interventi che migliorino la nostra situazione e la sicurezza di chi vive qui bene così. Ma monitoreremo".

Zoe Pederzini