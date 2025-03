Val di Zena, divieto di transito

Divieto di transito sulla strada provinciale 36 Val di Zena per tutta la giornata di oggi. A comunicarlo è stata la Città Metropolitana di Bologna a seguito dell’incontro in Prefettura tra i vari enti. Un percorso che era già stato colpito dall’alluvione del maggio del 2023. E da quel momento, dopo altre condizioni climatiche difficili, non è mai tornata realmente alla normalità. Così, per evitare inconvenienti, la Città Metropolitana nel tardo pomeriggio di ieri ha comunicato in via precauzionale la chiusura della strada. Nella nota anche la spiegazione per far sì di "non arrecare intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso e operativi".

Poco prima la stessa Prefettura, dopo la riunione del centro di coordinamento soccorsi, aveva comunicato anche l’invito a non spostarsi. "Non potendosi escludere problematiche anche in contesto urbano, invitiamo cittadini e cittadini bolognese e di tutta l’area metropolitana a limitare gli spostamenti con autoveicoli, soprattutto nelle ore serali e notturne, a quelli strettamente indispensabili".

A preoccupare maggiormente sono le frane e i livelli idrometrici dei fiumi, "superiori alle soglie 3 su Reno e affluenti, superiori alle soglie 2 con possibili superamenti delle soglie 3 sui bacini romagnoli".