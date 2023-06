Val di Zena, nasce il comitato

Nasce il Comitato di residenti della Val di Zena. "Noi cittadini, residenti al Farneto (San Lazzaro) e nella Val di Zena (Pianoro), riuniti in assemblea pubblica, in seguito all’alluvione, non possiamo che constatare che la grave esondazione del torrente Zena sia stata provocata essenzialmente dalla mancata pulitura dell’alveo del torrente, ristrettosi ed alzatosi per l’incuria in cui è stato tenuto in questi ultimi decenni".

I cittadini, poi, proseguono: "Ora chiediamo ai Comuni e agli enti preposti l’istituzione di un Tavolo unico al quale partecipino tutti le realtà pubbliche coinvolte nella gestione delle criticità e degli interventi nella Val di Zena. E di verificare ed eventualmente integrare il piano già esistente per la messa in sicurezza idrogeologica dell’intera Val di Zena", nonché

"di prevedere aree nella vallata nelle quali il fiume, in caso di piene, possa esondare, e azioni immediate di abbassamento dell’alveo del torrente, con il rafforzamento degli argini con massi ciclopici".

z. p.