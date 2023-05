Val di Zena, stamattina al via il ’Bike Day’ fra le polemiche

Pronti, in sella, via. Parte, questa mattina, dalla Val di Zena, tra i territori di San Lazzaro e Pianoro, la seconda edizione della manifestazione ludico-sportiva Val di Zena Bike Day organizzato dalla Città Metropolitana. Anche questa edizione parte tra le polemiche, come avvenne l’anno scorso. Le polemiche di Fratelli d’Italia e Uniti per l’Alternativa, che viste le alluvioni e frane degli ultimi giorni avevano chiesto l’annullamento dell’evento, e le polemiche dei residenti che si dicono delusi dalle istituzioni: "Ci avevano promesso che non avrebbero chiuso la strada quest’anno ed invece per due ore siamo bloccati". Massima sarà la presenza delle forze dell’ordine, per scongiurare atti vandalici, come quelli del 2022 e lo scorso weekend per il passaggio della Dieci Colli, con lo spargimento di puntine da disegno sul percorso. Il percorso, che dal Farneto arriverà a Zena, con i suoi 15 chilometri in leggera salita, è accessibile, fruibile a tutte le età e particolarmente indicato anche per famiglie e ciclisti non allenati. Dopo 5,6 km dalla partenza è situato il Parco delle Querce, dove si troverà un primo punto ristoro con prato ombreggiato e impianti sportivi. Ritrovo ore 9.30 alla Chiesa del Farneto (via Carlo Jussi 133) e partenza alle 10 Ore 10.30 arrivo al Parco delle Querce, a Botteghino di Zocca, dove si troverà un primo punto ristoro, stand e giochi per bambini, ore 11.30: arrivo previsto a Zena, dove termina il percorso chiuso al traffico motorizzato. Per il ritorno verranno organizzati rientri di gruppo accompagnati dai tre punti sosta (Parco delle Querce, Laghetto dei Castori e Zena).

z.p.