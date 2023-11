Valentina Castaldini coordinatrice regionale

Si sdoppia la leadership di Forza Italia in Emilia-Romagna. Alla coordinatrice regionale Rosaria Tassinari, romagnola, si aggiunge Valentina Castaldini per l’Emilia. Lo ha disposto il segretario nazionale del partito Antonio Tajani. "Trovo giusta questa suddivisione delle funzioni proposta dal vicepremier Tajani per il bene di Forza Italia, che, con questa nuova organizzazione, si rafforza in vista anche degli impegni congressuali ed elettorali", commenta Tassinari.

Ringrazia per la fiducia Castaldini. "D’accordo e in collaborazione con Rosaria Tassinari- fa sapere la consigliera regionale- sarà per me importante guardare al futuro sia del territorio emiliano, sia agli amministratori, ai consiglieri e ai militanti di Forza Italia, convinta dei valori di un partito moderato, liberale e cristiano, credibile a livello locale, nazionale e non solo per un domani pieno di libertà e prosperità per il nostro territorio".