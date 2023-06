Valentina De Luca funerale, l’addio alla giovane mamma morta nell’incidente: "Era amata da tutti"

Molinella (Bologna), 26 giugno 2023 – Molinella sotto choc alla notizia della morte della giovane mamma Valentina De Luca che a soli 28 anni lascia il marito Giacomo e due bimbi piccoli. Valentina è morta domenica in un incidente a Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio. La donna è uscita di strada con la macchina, forse per un malore ed è deceduta sul colpo. I cittadini si stanno preparando per salutare l’ennesima giovane vita spezzata sulle strade del bolognese.

La camera ardente, infatti, sarà domani, dalle 8.30 alle 9.30, mentre il funerale si terrà poco dopo, alle 10, alla chiesa di Santa Maria Codifiume, nel territorio al confine tra Molinella e Ferrara. I pompieri volontari del distaccamento di Molinella dove Giacomo, il marito di Valentina, prestava servizio da anni si stringono alla famiglia: "Tutto il personale del distaccamento "A. Romagnoli", unitamente all’associazione Vigili del Fuoco Volontari Molinella Friends Odv, vuole esprimere le piú sentite condoglianze e la massima vicinanza a Giacomo e a tutta la sua famiglia per la perdita della moglie Valentina. Qualsiasi altra parola, in questo terribile momento, sarebbe superflua - dichiarano -. Siamo ancora tutti fortemente sconvolti e staremo vicino a Giacomo e ai bambini come potremo e il più possibile. Come distaccamento, noi di Molinella, saremo presenti al funerale con la squadra di turno ed in divisa".

Valentina era una persona molto nota e amata dalla comunità e lo dimostrano anche i tanti messaggi affranti che sono stati pubblicati su Facebook dopo il messaggio di cordoglio del sindaco Dario Mantovani. Ha sempre lavorato duramente: prima in un circolo arci di Argenta. Poi aveva fatto anche l’educatrice e, nell’ultimo periodo, lavorava privatamente come addetta alla contabilità aziendale e alla paga dei contributi.