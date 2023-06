Valentina De Luca, chi era la giovane mamma morta nell’incidente a Budrio. Lascia due bimbi

Budrio (Bologna), 26 giugno 2023 – Una vita e una famiglia spezzate dall’ennesimo tragico incidente sulle strade del bolognese. A perdere la vita, nella tarda mattinata di ieri, a Budrio, in frazione Maddalena di Cazzano, la 28enne Valentina De Luca. La giovane e sempre sorridente ragazza, che aveva sposato l’amore della sua vita, lascia anche due figli piccoli. Insieme vivevano a Molinella dove erano molto conosciuti perché parte attiva della comunità: il marito di Valentina, infatti, è da anni un volontario dei vigili del fuoco proprio del distaccamento locale.

Ma torniamo ai fatti che hanno portato a questa tragedia poco prima dell’ora di pranzo, ieri, nella campagne budriesi.

Erano da poco passate le 12. La 28enne era da sola e viaggiava a bordo della sua utilitaria forse proprio per fare rientro a casa. Stava percorrendo via San Zenone, a Maddalena di Cazzano, all’incrocio con via Calamone. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto.

Per cause ancora tutte da chiarire e che non escludono che la giovane abbia avuto un malore, Valentina ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi fuori strada, in un ampio canalone di scolo a margine della carreggiata.

Sul posto, avvisati da altri automobilisti in transito, sono prontamente arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Molinella. Sono stati infatti proprio i colleghi, pompieri volontari, del marito (che, per fortuna, ieri non era in servizio) a dover estrarre la giovane donna dalle lamiere dell’auto che era in gran parte danneggiata. I soccorritori non hanno potuto fare a meno di riconoscerla subito.

Un intervento difficile per loro che, però, hanno agito nonostante lo choc con la massima prontezza per consegnare Valentina alle cure dei sanitari del 118 sopraggiunti con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. La giovane mamma però era già morta, probabilmente sul colpo, e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente si sono recati i carabinieri della Compagnia di Molinella, competenti per zona, che si sono occupati dei rilievi che permetteranno di chiarire le cause del tragico schianto.

La strada, per fortuna poco trafficata a quell’ora, è rimasta chiusa alla circolazione per qualche tempo per permettere dapprima i soccorsi, poi la messa in sicurezza dell’area.

Colpito dalla terribile notizia anche il sindaco di Molinella Dario Mantovani che ha voluto così commentare quanto accaduto alla sua comunità: "La morte di Valentina è un dolore terribile, peraltro in un’età così giovane e piena. Il pensiero mio e dell’amministrazione va alla famiglia di Valentina, ai figli e al marito che, da anni, svolge un importante ruolo importante di volontario per il nostro territorio".