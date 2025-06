Valentina Marchesini: "Sul Passante manca la visione a lungo termine"

di Cristina Degliesposti

BOLOGNA

"Il Passante? Non voglio entrare nel merito delle varie soluzioni: non sono un urbanista. Ma una cosa è certa: da troppo tempo si sta approcciando il tema come un dibattito locale, quando di locale quest’opera non ha nulla". Va dritta al punto Valentina Marchesini, direttore Risorse umane di Marchesini Group, uno dei colossi della Packaging valley emiliana che ha il suo quartier generale a Pianoro. "Ho le montagne da un alto, il fiume dall’altro e il casello autostradale più vicino a Sasso Marconi, ma dove a volte, per le dimensioini delle macchine che produciamo, non riusciamo a far passare le spedizioni", sottolinea con ironia amara.

Marchesini, il Passante di Mezzo rischia un blocco: se non si farà, potrà reggere il colpo il sistema produttivo locale?

"No, così non si può continuare e, francamente, le imprese meritano che si smetta di chiacchierare e si passi al fare, velocemente, visti i ritardi: se ne parla da 10 anni del Passante di Mezzo. Ma bisogna uscire dall’agone politico locale, che non consente una visione d’insieme più alta e iniziare ad avere una prospettiva europea".

In che senso?

"Il tema del nodo di Bologna non è un tema dei bolognesi, né degli emiliano-romagnoli. È un tema del Paese, prova ne è che quando si verifica un incidente a Bologna si ferma l’Italia. Qui non parliamo della mobilità dei bolognesi che si devono spostare nella loro città, ma di imprese locali e non che devono mandare le loro merci nel mondo: ne va della competitività delle aziende".

C’è chi potrebbe obiettare che le merci non dovrebbero viaggiare su gomma.

"Come pensiamo di continuare a esportare la quota che esportiamo in Emilia-Romagna se non spostiamo le merci almeno in parte su gomma? I porti vanno raggiunti, gli aeroporti pure compatibilmente coi costi. Gli interporti e gli snodi ferroviari pure. Da quei 15 chilometri dentro a Bologna bisogna passare. Come competiamo con i cinesi o con gli Usa se non abbiamo le strade? Dobbiamo pensare non all’oggi, ma ai prossimi 50 anni. A noi imprese viene chiesto costantemente di internazionalizzare, ma per farlo le infrastrutture sono necessarie".

C’è il rischio che Bologna non rimanga più attrattiva per le imprese?

"Certo che c’è, se penso al Tecnopolo o all’investimento fatto da Philip Morris mi chiedo quanto si resti competitivi a queste condizioni. Noi, come Marchesini Group, siamo in una posizione meravigliosa, ma difficile. Produciamo macchine molto ingombranti nel trasporto su certe strade, ma non è l’unico limite. Io assumo lavoratori da Modena, dal Mugello, da Imola: all’estero è normale spostarsi per lavoro, percorrere 40 minuti d’auto e molti chilometri per andare in azienda, ma qui si fanno il segno della croce prima di mettersi in auto. E io non posso rinunciare a quei profili".

Fin qui l’imprenditrice, ma da bolognese cosa ne pensa?

"Lo dico in tutta sincerità, io il tratto di A14 parallelo alla tangenziale non lo percorro. Mi fa paura, è un ’budello’. Se succede qualcosa resti in trappola e si blocca pure la tangenziale, in più non tiene conto nemmeno delle dimensioni che hanno oggi i mezzi in commercio tanto è stretto. Si mette a rischio l’incolumità delle persone".

Quale soluzione intravede?

"Sarebbe interessante agire come quando fu fatta l’Alta velocità, quando il problema era chiaro non fosse bolognese ma dell’Italia intera. Ricordo ancora cosa disse Alec Ross quando arrivò, dopo aver visitato alcune realtà e toccato con mano la burocrazia italiana: “Voi imprenditori siete egli eroi“".