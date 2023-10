Valeria Collina: "A Bruxelles ho rivisto l’odio che ha mosso mio figlio terrorista"

Tempera

Due storie diverse. Due vissuti opposti. Ma c’è qualcosa che accomuna le esistenze di Youssef Zaghba e Abdesalem Lassoued. Il primo, cresciuto tra la Valsamoggia e il Marocco, nel 2017, a 22 anni, partecipò all’attentato al London Bridge, uccidendo, assieme a due complici, sette persone. Il secondo, che a Bologna aveva vissuto qualche mese nel 2016, armato di un kalashnikov, lunedì sera ha ammazzato due turisti svedesi e ferito un tassista a Bruxelles. "Oggi come allora, si respira la stessa tensione. Da quando è iniziato a scorrere il sangue tra Israele e Palestina ho subito pensato che ci sarebbero stati riflessi in Europa". A dirlo è Valeria Collina, che ha vissuto sulla sua pelle quel sangue. Mamma di Youssef, la donna, che a sei anni dalla morte del figlio si è raccontata nel documentario ‘After the bridge’, intravede delle affinità tra "il pensiero mortifero e nichilista che ha mosso mio figlio e quello che ha armato la mano dell’attentatore di Bruxelles". E quel filo rosso è l’odio, generato dalla percezione della diversità: "Mio figlio era giovanissimo. A 21 anni aveva provato a partire per la Siria – racconta Valeria –. Aveva un biglietto di sola andata per Istanbul e all’aeroporto la polizia lo fermò e mi chiamò, per andarlo a riprendere. Un anno dopo, c’è stato il London Bridge. Ho pensato tanto in questi anni a cosa sia scattato in lui. Sono arrivata a pensare che a quell’età i ragazzi hanno bisogno di un progetto, di un fine grande a cui votarsi. Il suo, disgraziatamente, è stato l’orrore. Per lui, l’Isis non era la macelleria che è, ma vedeva nel progetto di uno Stato Islamico una rivalsa di popoli schiacciati dall’Occidente". Ma cosa aveva portato Youssef, un figlio della borghesia araba, "mai toccato da soprusi e violenze, coccolato in Italia", come dice ancora Valeria, a maturare quei pensieri? "Quando vivevamo in Marocco, i canali satellitari raccontavano sempre delle violenze e dei soprusi che i credenti dovevano sopportare. La narrazione che ne facevano, cruda e dettagliata, provocava anche in me un dolore straziante. In lui era nata una sorta di voglia di reagire a questa grande ingiustizia che sentiva sua, condivideva".

Un ideale insomma, seppure di morte e violenza, maturato in un ragazzo di 22 anni. Mosso però dalla stessa rabbia, dallo stesso odio per l’Occidente, cresciuti giorno dopo giorno in Lassoued, quarantacinquenne tunisino con un passato di miseria e piccola delinquenza, partito da Sfax e arrivato a Lampedusa su un barchino, come tanti disperati fanno oggi. "Ma chi ci dice – si chiede Valeria – che l’attentatore di Bruxelles fosse già radicalizzato nel 2011, quando è arrivato in Italia, e che invece non sia stata la rabbia per il non riuscire a trovare una sua strada, a regolarizzare la sua posizione e costruirsi un futuro, a ingenerare in lui tanto odio? Credo che manchino cure, attenzioni, per evitare che la miseria sfoci in rabbia e poi violenza". La rabbia, però, è nell’aria. La si respira per strada, anche tra i giovanissimi, che siano ragazzi di seconda generazione o minori stranieri non accompagnati: "Ma è diversa. È una rabbia sociale, slegata dalla religione. Una voglia di rivalsa rispetto a ciò che non si ha, alla mancata affermazione di sé".