Valeria Collina e le sue tante vite La storia in ’After the bridge’

di Benedetta Cucci

Oggi entra nel vivo il Biografilm e tra le opere in programma spicca alle 18 all’Arlecchino ’After the Bridge’ di Davide Rizzo e Marzia Toscano, registi attivi in città e attenti a storie del nostro territorio, come quella del regista-falegname della Cirenaica Mauro Mingardi cui dedicarono ’Un western senza cavalli’ nel 2017. Lavorando per tre anni sul documentario e selezionando tutto il materiale in deposito da Home Movies, in quel periodo vengono colpiti dalla figura di Valeria Collina, diciannovenne fidanzata di Mingardi, attrice. Impossibile però contattarla: la donna da tempo si era trasferita in Marocco con il marito, i due figli e si era convertita alla fede islamica. Nel frattempo, nel giugno del 2017, ’Un western senza cavalli’ esce al cinema e qualche giorno dopo alla televisione si parla di Valeria Khadija Collina, la mamma di Yussef Zaghba, uno dei tre attentatori morti durante l’attacco terroristico del 3 giugno 2017 sul London Bridge.

Marzia Toscano, in quel momento si è riaperto un file?

"Sì, anche perché nel 2015 avevamo saputo che era tornata in Italia ma del suo passato non voleva parlare, non c’era più la Valeria prima della conversione e alla fine avevamo deciso di non approfondire la sua storia nel documentario su Mingardi. Quando abbiamo saputo dell’attentato di Londra, abbiamo rimandato all’autunno la telefonata per farci conoscere, perché non avevamo ancora un progetto su ’After the Bridge’, volevamo solo conoscerla".

Com’è andata?

"Lei all’inizio era restia a ricordare il suo passato, ma lentamente ha cominciato ad aprirsi, a raccontarci tantissime cose. Questa tragedia l’aveva portata a recuperare una connessione col passato, a ricordare chi era, che poi è il tema guida del film, perché noi non volevamo parlare dell’attentato e del figlio, ma di quello che le accade dopo, dell’elaborazione del lutto di una donna e madre che viaggia attraverso tutte le fasi".

Prima di sposarsi e convertirsi, Valeria Collina era una femminista, un’attrice, una donna libera che nelle immagini appare davvero spensierata.

"Nella sua prima vita era così, una persona molto curiosa, ma lo è ancora oggi. Aveva intrapreso un viaggio nel teatro di Grotowski, molto rigoroso. E il rigore, come ci disse mentre lavoravamo al documentario che ci ha impegnati tre anni, è una cosa di cui ha sempre avuto bisogno, per cui quando ha cambiato religione, è andata in una direzione estrema e totalizzante che le è cara da sempre. Ma pian piano tutto si è sgretolato e la nostra narrazione, una sceneggiatura davvero in divenire, segue questo sgretolarsi del credo di Valeria Khadija che pian piano torna ad essere solo Valeria e abbandona il velo. Contenere il personaggio di Valeria Collina in una sceneggiatura è stato complesso".