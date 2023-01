Valerio Evangelisti: letture e incontri da Eymerich ai pirati di Salgari

Il buongiorno si vede dal mattino e da una lettura di Valerio Evangelisti. Ed è ciò che accade fino a giugno 2023, a cadenza mensile, alla libreria Coop Zanichelli dalle 11 alle 13. L’autore bolognese scomparso lo scorso aprile, sarà protagonista infatti al centro di ’Alphaville’, un percorso letterario, storico e critico, articolato tra un gruppo di lettura e momenti di approfondimento sulla sua opera e i suoi riferimenti, grazie alla partecipazione di studiosi, esperti e autori a lui vicini.

La memoria dello scrittore culto, avrà quindi questo spazio appassionato dedicato, con cadenza mensile, ideato da una rete di realtà che raccoglie la Biblioteca dell’Archiginnasio, Odoya Editore, associazione Valerio EvangelistiIl Sol dell’Avvenire, e con la promozione del Patto per la lettura di Bologna. Ogni volta verrà suggerito un libro da approfondire e ieri, ad esempio, giorno del lancio dell’iniziativa, partendo dal libro scritto da Alberto Sebastiani ’Nicolas Eymerich. Il lettore e l’immaginario in Valerio Evangelisti’, è stato segnalato ’Metallo urlante’ appunto del ciclo di Eymerich: ottima introduzione alla poetica e al metodo di lavoro del fondatore della rivista ’Carmilla’.

Il primo vero incontro del gruppo di lettura ha già una data, quindi: 25 gennaio ore 11, per confrontarsi su ’Il fantasma di Eymerich’, prosa raffinata, trama avventurosa e piena di spunti storici. Per approfondire ecco due titoli come ’Q’ di Luther Blisset e ’Storia dell’inquisizione’ di Carlo Havas. Si va avanti e mercoledì 22 febbraio il confronto sarà su ’Trilogia dei pirati’, in cui lo scrittore porta il suo lettore nei Caraibi alla scoperta di un popolo spesso favoleggiato da uno dei suoi grandi maestri, Emilio Salgari, del quale si potrà leggere, per un approfondimento, proprio ’I pirati della Malesia’ e altri romanzi pirateschi dell’autore, di cui Evangelisti parla ne ’Le strade di Alphaville’, al centro del terzo incontro il 22 marzo.

Ecco poi giovedì 23 marzo alle 18 alla biblioteca dell’Archiginnasio Alberto Sebastiani, curatore di ’Valerio Evangelisti - Le strade di Alphaville. Conflitto, immaginario e stili nella paraletteratura’ (Odoya 2022), che traccerà una panoramica di come l’universo narrativo che vede protagonista Eymerich si sia in realtà espanso in altri media: fumetti, videogiochi, libri-game. Saranno ospiti anche gli autori di alcune di queste trasposizioni. Il 25 maggio, invece, sempre all’Archiginnasio, incontro con il collettivo Wu Ming che, partendo dai saggi contenuti in Le strade di Alphaville, stabilirà un confronto fra la poetica di Evangelisti e quella espressa dal collettivo. Info e prenotazioni [email protected]

Benedetta Cucci