Valerio Piccolo: "La mia Napoli continua a ispirare grande musica"

È una Napoli fantastica e insieme fortemente realistica, tra fiaba e quotidianità quella raccontata da Valerio Piccolo nel suo nuovo disco ‘Senso’. Il cantautore campano, che ha collaborato alla colonna sonora di Parthenope, il film di Paolo Sorrentino, presenta l’album oggi alle 19 da Semm Music Store (via Oberdan).

Piccolo, lei arriva a Bologna, dopo aver portato il suo ’Senso’ a Londra. "Sono stato invitato a una giornata dedicata alla nuova cultura napoletana al The Garden Cinema a Covent Garden, per la première inglese di Parthenope. Ho presentato il disco, compreso ’E si’ arrivata pure tu’, il brano che è nel film, e il pubblico londinese si è lasciato avvolgere dalle atmosfere della città campana… è stata la dimostrazione di quanto l’amore per Napoli all’estero è sempre fortissimo"

Come è nata la collaborazione con il regista? "Ognuno conosceva le attività dell’altro, ma non ci eravamo mai incontrati, io continuo a vivere tra la Campania e New York, Sorrentino mi ha chiesto di sviluppare un’idea per quella che sarebbe diventata una delle scene simbolo del film. Così abbiamo lavorato in contemporanea, lui con la sceneggiatura, io adattando sempre di più il mio brano al senso che lui aveva in mente per la pellicola".

A quale scena del film fa riferimento? "A quella che, per Sorrentino, rappresenta uno dei momenti chiave. Quando la giovane Parthenope, su una canoa, attraversa il golfo di Napoli, a simboleggiare una trasformazione, lo svelarsi di un percorso di vita che si sta dispiegando, con la consapevolezza di esserne protagonista sino in fondo, lasciandosi dietro quello che si era, per entrare nell’età adulta".

È la prima volta che scrive un testo in napoletano? "Sì, se non fosse stato per Sorrentino e il suo film, probabilmente avrei continuato a usare l’italiano, e proseguire nella direzione del rock d’avanguardia, che è stato sino a questo momento il suono che ha caratterizzato la mia ricerca".

Una ricerca per la quale deve molto a un nome importante della canzone d’autore internazionale. "Ho avuto l’onore di collaborare per molti anni con Suzanne Vega, cantautrice americana di grandissimo talento. Tutto è iniziato quando un editore mi ha chiesto di tradurre i suoi testi dall’inglese in italiano. In quella occasione ci siamo incontrati, abbiamo trovato grande affinità tra i nostri percorsi ed è nata una collaborazione che mi ha portato a New York. Lì abbiamo prodotto un recital tra poesia e musica che abbiamo messo in scena in un lungo tour e che ancora adesso, è successo di recente, ripropongo sui palchi della città americana".

La Napoli che ha ispirato ’Senso’, continua a essere un centro importante per la musica in Italia. "Sì, dal jazz del dopoguerra al grande amore per la black music degli anni ’70, dal folk all’hip hop, Napoli è un riferimento globale per la musica. E continua a esprimere grandi autori, penso a Napoleone, Gabriele Esposito e Dario Sansone, pronti a conquistare il mercato".

Pierfrancesco Pacoda