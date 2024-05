Valhalla Park sott’acqua: "Lavoreremo sul rio Muzza. L’alveo andrà risagomato"

Serviranno diversi giorni di lavoro, ma da ieri si sono avviate le procedure per asciugare tutte le pertinenze del Valhalla Wakepark di Valsamoggia allagato e danneggiato dal nubifragio che la sera del 20 maggio ha riversato su queste zone quasi 200 millimetri di acqua in poco meno di tre ore.

Con conseguenze pesanti tra Vignola, Monteveglio, Savignano e Bazzano dove, per scongiurare danni peggiori, le autorità della protezione civile hanno indotto la rottura controllata dell’argine del Rio Muzza, che scorre proprio a ridosso del Valhalla Wakepark.

In questo luogo erano riprese da poche settimane le attività acquatiche dell’associazione sportiva dilettantistica Sport Valley Alliance Bologna, che pratica una serie di discipline sportive e, in particolare, il Wakeboard, un ‘ibrido’ tra sci nautico e snowboard.

I due laghetti artificiali sono di proprietà del Comune di Valsamoggia, residuo delle attività di cava di inerti sulla zona di confine tra Bologna e Modena, in via Castelfranco.

Come annunciato dal sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, ieri mattina si è svolto un sopralluogo alla presenza dei tecnici comunali, del primo cittadino stesso e dei fratelli Drusiani, che sono i referenti dell’associazione sportiva che si è aggiudicata il bando di riqualificazione.

"L’incontro è stato positivo perchè il nostro obiettivo non è quello di fare polemica, ma ha ragioni pratiche, vogliamo mantenere rapporti costruttivi con tutti" riferisce Davide Drusiani. Sul posto anche la ditta che con l’uso di una idrovora, inizierà il lavoro di svuotamento delle acque esondate. Ma anche dei tecnici comunali che si occuperanno di pianificare le sistemazioni di strade, scoline, e versanti già danneggiati dagli allagamenti dello scorso anno.

Il sindaco Ruscigno conferma: "l’acqua negli spazi del parco è arrivata dalla strada e non dal punto di rottura dell’argine e che il Comune farà pompare a sue spese l’acqua che rende impraticabile la zona .Un’operazione complessa, per la quale sono stimati diversi giorni di lavoro". Ma la novità che riguarda poi un’area più estesa perchè, spiega ancora Ruscigno. "Ieri la Regione ci ha comunicato, come da ordinanza emessa dall’agenzia per la sicurezza territoriale, che procederà alla risagomatura dell’alveo del fosso Muzza Corona da Bazzano a Piumazzo per una lunghezza complessiva di sei chilometri e una durata prevista dei lavori di circa cento giorni". Un intervento che promette di aumentare la portata del rio così da garantire un miglior deflusso delle acque che già nel 2023, e ancora lo scorso 20 maggio, hanno minacciato di provocare allagamenti al centro abitato del capoluogo di Valsamoggia.

Gabriele Mignardi