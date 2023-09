Bologna: valigia sospetta, arrivano gli artificieri e la fanno esplodere

Bologna, 5 settembre 2023 – Per qualche ora ha tenuto più di una persona, tra residenti e passanti, con il fiato sospeso, ma alla fine si è rivelata un falso allarme.

Nella piazzetta Salvo D’Acquisto, intorno alle 20, qualcuno ha notato una valigetta nera, con tanto di biglietto, abbandonata su una panchina.

Valigia sospetta in viale XII giugno a Bologna, l'intervento degli artificieri (FotoSchicchi)

Immediato la chiamata al 112 con i carabinieri che sono intervenuti sul posto recitando la zona e chiudendo l’accesso alle via per impedire il transito di persone. In seguito all’arrivo degli artificieri, presenti sul posto insieme alla polizia locale, la valigetta è stata fatta esplodere, ma al suo intervento non è stato rinvenuto alcun oggetto sospetto. Viale XII giugno è stato successivamente riaperto al traffico.