Valle del Lavino, troppe code. Cambiano gli orari del cantiere

Troppe code, cambiano gli orari del cantiere. Dopo la raffica di proteste e gli incolonnamenti senza fine che si sono registrati la settimana scorsa sulla strada provinciale valle del Lavino, da lunedì scorso sono entrati in vigore i nuovi orari previsti dall’ordinanza che regola i lavori stradali commissionati da Lepida per l’adeguamento della rete di fibra ottica posata lungo la strada provinciale valle del Lavino tra Zola e Monte San Pietro. Lavori che dall’inizio previsto alle 8 slittano in partenza alle 8,30 e che in chiusura passano dalle 18 come inizialmente previsto dall’ordinanza della Città metropolitana ‘area sviluppo delle infrastrutture’ alle 16,30 di tutti i giorni lavorativi. Una modifica annunciata dal sindaco di Monte San Pietro, Monica Cinti, che insieme al collega di Zola si è fatta interprete delle richieste dei cittadini, buona parte dei quali residenti tra Calderino e Montepastore.

"Questi nuovi orari dovrebbero diminuire i disagi degli spostamenti casa-lavoro e dal 15 settembre casa-scuola -ha comunicato la Cinti- Sono contenta di questo risultato ottenuto grazie alle pressioni fatte insieme al sindaco di Zola Predosa Davide Dall’Omo e al supporto della Polizia Locale Reno Lavino. E poi grazie alla disponibilità della ditta esecutrice e alla nuova ordinanza della Città Metropolitana titolare della strada", scrive la sindaca chiamata in causa dai suoi residenti incolonnati sull’unica via di comunicazione in direzione di Bologna sia il mattino che la sera, con l’aggravante di altri blocchi che si erano registrati sulla viabilità generale la scorsa settimana.

"Dispiace molto dei disagi subiti in questa settimana e, seppur speravamo in un inizio lavori dalle 9, cogliamo con favore le modifiche auspicando che da ora in poi si tenga conto fin dalle autorizzazioni iniziali di quanto come sindaci abbiamo già rappresentato in questa e in precedenti occasioni" conclude la Cinti.

g.m.