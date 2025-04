Valorizzare le aree verdi, ’gara’ tra cittadini

Dare ancora più valore agli spazi verdi pubblici con nuove idee e proposte di sviluppo: è questo l’obiettivo di ’Comunità creativa corale’, ciclo di incontri partecipativi aperti a cittadini e associazioni nato per raccogliere idee e proposte che abbiamo come comune denominatore la valorizzazione delle risorse ambientali a San Lazzaro. Con il supporto di esperti, i partecipanti agli incontri di Comunità creativa corale potranno proporre laboratori a tema ambientale per i più piccoli, percorsi di costruzione collettiva per creare azioni di land art o orti urbani, coprogettare momenti per la valorizzare di produttori locali biologici e artigiani, passeggiate e tour guidati alla scoperta della biodiversità del territorio, ovviamente nel rispetto dei vincoli tecnici e amministrativi fissati dall’amministrazione comunale.

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 5 maggio alle 19 in Sala di Città (ingresso su via Emilia 92) quando si svolgerà una Agorà con l’obiettivo per i partecipanti di cominciare a individuare temi e azioni da proporre per valorizzare gli spazi verdi pubblici. In una fase successiva, col supporto di tecnici del Comune, verrà effettuata una verifica di fattibilità delle proposte e una loro programmazione a cui seguirà la creazione di un gruppo misto di cittadini e cittadine, tecnici e amministratori che avrà il compito di fissare una graduatoria con le idee considerate più interessanti anche in base al numero di persone coinvolte e l’impatto su comunità fragili. Tutti gli incontri (il secondo appuntamento è il 19 maggio sempre in Sala di Città alle 19) saranno coordinati dal collettivo Fair Brands e si svolgeranno in piccoli tavoli di confronto per facilitare la co-creazione dei progetti.

"L’obiettivo è migliorare il benessere della nostra comunità e costruire insieme una visione condivisa degli spazi verdi comunali, rafforzando il senso di appartenenza e il dialogo tra i cittadini e istituzioni – spiega l’assessore alla Partecipazione e politiche sociali di comunità, Michele D’Alena –. Vogliamo che questi incontri individuino dei progetti concreti e per questo abbiamo già individuato un budget attorno ai 5mila euro che servirà per dare gambe e braccia alle idee che i cittadini saranno in grado di portare avanti. A chiusura del percorso, infatti, i progetti saranno realizzati anche attraverso patti di collaborazione coinvolgendo proprio le comunità proponenti".

z. p.