"Valorizziamo i medici di base"

Giuseppe Corrado ha 70 anni, ora è in pensione dopo una vita passata nel servizio sanitario. Ed è su questo che secondo lui bisogna concentrarsi: "Serve investire sulla sanità, che è stata abbandonata – inizia –. Bisogna intervenire sulla categoria dei medici di base, che non sono funzionali in questo modo: potrebbero risolvere problematiche che ora non gestiscono, valorizzando il loro ruolo e non dando tutto in mano agli specialisti". Luce puntata anche sul "residenziale, in particolare per gli universitari – dice –, che dovrebbero avere la garanzia di poter studiare con tranquillità". Così come sul "trasporto pubblico – conclude Corrado –. C’è sempre più difficoltà nel muoversi, tra cantieri e lavori del tram".