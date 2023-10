Valsamoggia, i vicini gli chiedono di abbassare il volume: lui estrae una pistola

Valsamoggia (Bologna), 6 ottobre 2023 – I vicini gli hanno chiesto di abbassare il volume dello stereo e lui, per tutta risposta, li ha minacciati con una pistola. I carabinieri della stazione di Crespellano hanno denunciato un 22enne rumeno, incensurato, per minaccia aggravata. È successo mercoledì 4 ottobre poco prima di mezzanotte, quando i militari sono stati informati di quanto accaduto ai residenti di un palazzo in Valsamoggia che volevano solo dormire. Temendo un conflitto a fuoco, i carabinieri si sono presentati all’indirizzo assieme ad altre tre pattuglie dell’Arma. Sono entrati nel palazzo e, dopo aver individuato il giovane mentre stava scendendo le scale, lo hanno bloccato e portato con loro in auto. In casa aveva due pistole finte e sprovviste del tappo rosso, una riproduzione della storica rivoltella Colt single action army e una riproduzione della Beretta 92 SB, come quelle in uso alle forze di polizia. Le armi sono state sequestrate dai carabinieri e il 22enne è stato denunciato.