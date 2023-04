25 aprile, a Valsamoggia ecco il monumento alle staffette partigiane

Monteveglio (Bologna), 22 aprile 2023 - Una strada ciclo-pedonale e un monumento sono stati dedicati alle staffette partigiane in Valsamoggia.

L'inaugurazione del monumento alle staffette partigiane in Valsamoggia

A pochi giorni dal 25 aprile le donne che in sella alle loro biciclette hanno svolto un ruolo di primo piano nella Resistenza, vengono celebrate con una via ciclo-pedonale tra i comuni di Bazzano e Monteveglio e con un opera artistica posizionata in Piazza Libertà, a Monteveglio.

Il monumento - che raffigura una ragazza con la sua bicicletta - è stata inaugurato ieri mattina alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno e di Maria Marcaccini, la staffetta partigiana 'Mara'.