"VALSAMOGGIA: Proiezione del Corto Realizzato dai Ragazzi del Laboratorio di Cinema - You-Factory"

Doppia proiezione oggi alle 21,30 al Parco Primo maggio di Bazzano, dove prima del film di Zavvo Nicolosi ’La primavera della mia vita’, verrà presentato per la prima volta il cortometraggio realizzato dai ragazzi del laboratorio di cinematografia You-Factory di Valsamoggia. Una pellicola che un anno fa si è aggiudicato la menzione speciale della giuria al Sottodiciotto Film Festival di Torino, prestigioso festival internazionale del cinema giovane emanazione del Festival di Torino. Un film di 14 minuti, intitolato "Pozzi Mansueto di professione fantasma" che nella motivazione della giuria è stato premiato per la particolare originalità della storia. Una storia interamente ideata, sceneggiata e realizzata dagli adolescenti che si sono formati nel laboratorio e che hanno girato le scene tra gli affascinanti ruderi del castello di Mongiorgio, a pochi km dalla sede della Factory a Castelletto.

A settembre, aggiungono i conduttori Gabriele Veggetti e Stefano Migliore, si apriranno nuovamente le selezioni per i 10-12 ragazzi che potranno partecipare alla nuova edizione del laboratorio. Per partecipare basta avere un’età tra 11 a 16 anni, una propensione per il mezzo audiovisivo e presentare un proprio lavoro, montato o non montato, realizzato con telecamera o telefonino.