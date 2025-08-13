Valtellina, bolognese trovato morto. Era sparito mentre cercava i funghi

È stato ritrovato senza vita nei boschi della Valtellina. Dante Regazzi, 82 anni, cercatore di funghi bolognese disperso da martedì sui boschi di Aprica, è stato trovato morto ieri dall’equipaggio del Sagf Soccorso alpino della Guardia di finanza di Sondrio che stava sorvolando a bordo di un elicottero delle Fiamme gialle un’ampia zona montana.

Il cadavere del pensionato, che si trovava in vacanza nel paese valtellinese, è stato individuato in fondo a un dirupo fra la località del bivacco Aprica e il Dosso Pasò, a circa 2.300 metri di quota. Le ricerche erano state incessanti con l’impiego di decine di uomini nel piano attivato dalla Prefettura di Sondrio che non aveva voluto mai sospenderle. Ieri pomeriggio erano ancora in corso le operazioni di recupero del corpo da parte dei militari del Sagf con i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso alpino della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna, Stazione di Aprica.

A dare l’allarme, una settimana fa, era stata la vicina dell’alloggio di proprietà di Regazzi, vedovo e conosciuto a Bologna come attivista ambientalista, tanto che nei giorni scorsi erano stati numerosi gli appelli del comitato ’Salviamo il Lazzaretto’. La Procura di Sondrio ha delegato gli atti di indagine ai militari del luogotenente Christian Maioglio, comandante Sagf.