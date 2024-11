Valter Caiumi: "Ma ora all’Europa serve una strategia"

"Per capire cosa occorre all’Emilia-Romagna, serve prima di tutto orientarsi a livello nazionale, anzi europeo. È da lì che nasce il problema". Valter Caiumi, presidente di Confidustria Emilia Area Centro, guarda alle imminenti elezioni regionali oltrepassando i confini territoriali e spingendosi fino a Bruxelles.

Caiumi, perché parla di Europa?

"La politica è interconnessa, quindi bisogna avere le idee chiare su quello che c’è da fare in Europa".

Cioè?

"Negli ultimi vent’anni, penso non ci sia mai stata una politica di crescita, sviluppo e strategia dell’Europa. Manca una politica internazionale. Già sei anni fa, come Confindustria, parlavamo di nuovi continenti economici, perché avvertivamo i sentori della frenata della globalizzazione. E in questo rallentamento, i nuovi continenti cominciano a tirar su le barriere".

Quindi di cosa c’è bisogno?

"Se vogliamo essere forti come Europa e pesare sullo scenario, dobbiamo cominciare ad aggregarci, a essere uniti come Paesi in una politica strategica e di carattere generale".

E in tutto ciò come dovrebbe comportarsi la Regione?

"Deve seguire un iter di principio, altrimenti è difficile che possa agire sul territorio nella giusta maniera. La nostra è una terra eccezionale, che si basa moltissimo sull’export. Che potrebbe avere degli ostacoli".

Per esempio?

"La presenza, magari, di barriere all’ingresso dei nuovi continenti economici che non ci permetteranno di esportare bene come prima. Dobbiamo essere pronti anche a seguire operazioni che ci permettono di presidiare meglio questi territori, che non vanno lasciati. Parliamo di un cambiamento epocale".

Cosa dovrà fare il governatore?

"Sapere ascoltare, perché chi governa non si può trasformare in imprenditore o statista, ma è una persona che deve riuscire a coordinare bene le competenze necessarie per raggiungere uno scopo. Per questo saper ascoltare, senza secondi fini, può dare supporto per il beneficio collettivo: non c’entra lo schieramento politico, in campo ci sono le necessità del nostro territorio, senza fare campanili".

Perché lo precisa?

"Nel mio percorso da presidente, spesso li ho sentiti e alcune volte sembrava dovessero anche essere tollerati. Non esiste che si facciano preferenze tra territori. L’uguaglianza è di base, anche se credo che i territori con più necessità dovrebbero avere più attenzione. E poi c’è un ultimo fattore".

Quale?

"La Regione deve avere un punto di riferimento in rappresentanza regionale, che deve essere il capoluogo, la Città metropolitana di Bologna. Quindi il sindaco Lepore, così come il futuro presidente, dovrà rappresentare la città come la città della regione. Perché bisogna anche materializzare allo stato fisico qualcosa che invece è rappresentato in una dimensione più ampia. Questi sono i must che permetteranno all’Emilia-Romagna di mantenere la leadership".

Mariateresa Mastromarino