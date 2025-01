"Valutare correzioni. Si torni ai 50 all’ora al di fuori del centro"

Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio-Ascom, qual è il bilancio della Città 30 a distanza di un anno? "Rimaniamo alla nostra proposta iniziale: quella di coniugare al meglio sicurezza e mobilità. Per questo crediamo che qualche correzione all’ordinanza della Città 30 sia la soluzione".

Qual è la vostra idea? "Ritornare ai 50 in tutte le strade fuori dai viali potenziando i controlli. In centro città, del resto, siamo quasi obbligati ad andare lentamente, specie negli orari di punta, al di là dei cantieri. Inoltre c’è anche il nuovo codice della strada che pone grande attenzione al tema della sicurezza".

A distanza di un anno che cosa auspica per la Città 30? "Un incontro tra amministrazione e associazioni di categoria, valutando gli esiti degli ultimi 12 mesi, stabilendo quel dialogo che è mancato l’anno scorso. Vanno armonizzate le richieste di residenti, associazioni, ambientalisti, pedoni, mondo delle imprese, andando al di là della contrapposizione politica e ideologica. Del resto il primo anno era sperimentale...".

I detrattori dicono: i 30 all’ora non li fa nessuno. Dal suo osservatorio com’è stata la risposta ai nuovi limiti? "Abbiamo avuto ritorni diversi. C’è chi ha interpretato in toto il provvedimento, andando ai 30 ovunque, creando rallentamenti... e chi, invece, a causa della mancanza dei controlli, modera la velocità solo in prossimità dei velox (’tarati’ sui 50, ndr) per evitare multe".

Come Ascom avevate lanciato un tavolo per modificare i tempi della città, così da ridurre il traffico. A che punto siamo? "La nostra idea era volta a migliorare la mobilità, modulando l’ingresso nelle scuole 15 minuti prima e dopo, modificando, ad esempio, anche gli orari degli uffici pubblici. La nostra proposta c’è, peccato che il tavolo non si sia più riunito".

ros. carb.