Valutazioni dei direttori generali Sant’Orsola e Rizzoli al top Donini: "Totale fiducia a tutti"

di Donatella Barbetta

Assegnati i ’voti’ ai direttori generali delle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, espressi in percentuali di raggiungimento degli obiettivi, da parte degli Organismi indipendenti di valutazione della Regione per il 2022.

Sotto le Due Torri l’Ausl, guidata da Paolo Bordon, ottiene l’81%, all’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Orsola e all’Istituto ortopedico Rizzoli, dove ai vertici siedono rispettivamente Chiara Gibertoni e Anselmo Campagna, viene attribuito il 90%, come si legge nella delibera della giunta regionale.

Nel documento si osserva che "la medesima deliberazione individua le aree di valutazione a cui vincolare il riconoscimento dei compensi variabili; nello specifico: vincola una quota pari al 70% dell’indennità di risultato al rispetto degli obiettivi inerenti la garanzia della sostenibilità economica, il recupero delle liste d’attesa e l’attuazione degli

interventi previsti dal Pnrr per l’anno 2022, e una quota pari al 30% ai restanti obiettivi, demandando alla direzione generale cura della persona, salute e welfare gli elementi di dettaglio e le specifiche per singole Aziende". Nella delibera, tra l’altro, si fa riferimento al "rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato quale obiettivo ai fini dell’accesso al sistema premiante" e si osserva anche che "il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente costituisce per le direzioni aziendali specifico obiettivo".

E a proposito di bilancio, c’è chi sottolinea che lo scorso anno soltanto l’Ausl di Bologna e il Rizzoli hanno chiuso i conti in equilibrio, eppure l’Azienda Usl di via Castiglione, da dove arriva un "no comment", si trova in ultima posizione.

Raffaele Donini, invece, interviene per assicurare che la classifica "non scompone" l’assessore regionale alle Politiche per la salute e che "le valutazioni arrivano da un organo autonomo e indipendente a supporto della direzione generale, cambiano di anno in anno, e sono formate da numerosi criteri tecnici che danno un quadro dinamico del posizionamento delle varie Aziende". E qui Donini lancia un segnale preciso: "Rinnovo la mia piena e totale fiducia nei confronti dei direttori generali, le valutazioni non tolgono nulla alla fiducia – ribadisce con convinzione –. Se l’Emilia-Romagna è prima in Italia per l’erogazione dei Lea (i livelli essenziali di assistenza, ndr), significa che ogni Azienda sanitaria, territoriale e ospedaliera, sta lavorando al meglio".

Passiamo in rassegna i risultati al di fuori del nostro territorio. Le percentuali più alte, con il 94%, sono andate all’Azienda Usl di Modena e all’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara, seguite dall’Ausl della Romagna con 93% e dall’Ausl di Parma al 91%. Al 90% anche l’Ausl di Reggio Emilia e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma. Subito dopo arriva l’Ausl di Piacenza, all’89%, di seguito l’Ausl di Imola, l’Ausl di Ferrara e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena, tutte e tre all’88%.

Dietro i numeri, i vari criteri di valutazione che hanno portato ad assegnare le ’pagelle’. Nella delibera, tra l’altro, si fa riferimento al "rispetto del vincolo di bilancio annualmente assegnato quale obiettivo ai fini dell’accesso al sistema premiante" e si osserva anche che "il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente costituisce per le direzioni aziendali specifico obiettivo".

La Regione recentemente ha precisato che la "Giunta regionale ha preso atto della valutazione dei direttori generali delle Aziende espressa in percentuali di raggiungimento degli obiettivi" ed è inoltre "sulla base di esse che verrà fissata successivamente la loro retribuzione di risultato".