Valverde, taglio del nastro per il centro sportivo

Un campo da beach volley, un campetto da pallacanestro nello stile dei playground statunitensi e una serie di percorsi per la mountain bike. Il nuovo centro sportivo inaugurato ieri mattina a Valverde completa l’acquaparco già in funzione e le due strutture insieme vanno a costituire una realtà unica per la montagna.

L’impianto realizzato dal Gruppo Monti Salute Più, è un ulteriore passo in avanti di un progetto globale che, partendo dalle Terme di Porretta, dia ai turisti una serie di motivazione ai turisti per trascorrere in appennino il loro tempo libero. "Il nostro obiettivo – spiega il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti – è quello di abbinare la salute al benessere, il benessere al divertimento e, quindi, alla vacanza. Le cure termali non servono solo a chi ha problemi di salute ma anche una funzione di rallentare il corso dell’invecchiamento per cui sono indicate anche alle persone che non hanno particolari problemi. Se poi nella restante parte della giornata genitori e figli o nonni e nipoti possono venire qui divertirsi praticando sport o facendo dei semplici bagni di sole ecco spiegato perché una vacanza a Porretta diventa perfetta".

Il campetto di basket, realizzato con la collaborazione della società sportiva bolognese Invictus Academy, si trova a pochi metri dal santuario dove è custodita la venerata immagine della Madonna del Ponte, la patrona della pallacanestro italiana. Prima le squadre o i semplici appassionati che salivano a Porretta per una preghiera non avevano la possibilità di utilizzare i canestri nelle vicinanze di questa piccola chiesa, mentre da ieri i pellegrini potranno usufruire anche di questa opzione.

"La realizzazione di questo centro sportivo – a parlare è il sindaco di Alto Reno Terme Giuseppe Nanni – oltre a completare un importante lavoro di riqualificazione del territorio, è anche uno spazio dove i giovani possono praticare lo sport in modo sano e socializzare tra di loro. Queste iniziative sono fondamentali perché oltre ad essere una attrattiva turistica importante svolgono un servizio a tutta la comunità". Ieri ricorreva anche il 67simo anniversario della consacrazione della santuario della Madonna del Ponte a sacrario della pallacanestro italiana. Come da tradizione i fedeli hanno ricordato questa ricorrenza con una fiaccolata che, partendo dal monumento dei caduti di Porretta, è arrivato alla chiesa. Lì è stata recitata la preghiera del cestista.

Massimo Selleri