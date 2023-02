Vance, Ginevra e Warmduscher: dall’irruenza irlandese al funk

Sembra uscito da un fotogramma di Peaky Blinders, Foy Vance, il cantautore nordirlandese che apre questa sera al Locomotiv (via Serlio 252), tre giorni di concerti a Bologna con alcuni tra i nomi più interessanti delle nuova musica internazionale, al di là dei differenti linguaggi che usano. L’artista (foto sopra a sinistra) infatti rappresenta lo spirito sonoro di una terra dove le tradizioni, le ballate delle radici si vestono da molti anni di una irruenza e di una consapevolezza sociale che arriva dal punk. Molto amato da Ed Sheeran, Vance non solo ha aperto i concerti della star del pop (ma anche quelli, per fare solo un altro nome, di Elton John), ma è stato invitato a pubblicare i dischi per la sua personale etichetta, Gingerbread Man Recors, attenta ai nuovi talenti di difficile definizione. Proprio come lui, che mescola frammenti e citazioni del folk irlandese con la passione per il country, quello ‘originale’ del sud degli Stati Uniti in particolare. Il risultato è contenuto nel suo album più recente, Signs of Life, una raccolta di impressioni sulla vita rurale, l’amicizia, le lunghe notti trascorse a suonare nei pub.

È italiana, invece l’artista attesa al Covo Club domani sera. Ginevra (foto in alto a destra) è una giovane protagonista del neopop nazionale, tra elettronica e un profondo rispetto per la storia della canzone d’autore. Tanti dischi pubblicati, da Ruins, il suo esordio quando aveva 16 anni, sino al recente Diamanti, con i brani che presenterà nello storico locale di viale Zagabria, 2. La sua voce evocativa e fiabesca è presente nei lavori di personalità più note, da La Rappresentante di Lista a Mecna sino a Noemi, che la hanno voluta in studio per impreziosire le loro produzioni con atmosfere misteriche. Tra i temi che affronta, quello dell’incertezza del futuro caratteristico della sua generazione, e dei sogni che, anche quando si abbattono sulle barriere più grandi, riescono a superarle.

Tre giorni di musica che hanno il loro apice, sempre al Covo, il giorno successivo, sabato 11, con il collettivo rock inglese dei Warmduscher (foto). Arrivano a Bologna con il nuovo lavoro, At the Hotspot, che è ispirato alle formazioni funk degli anni 80. Ritmi senza fine, da ballare sino a notte inoltrata, con le chitarre elettriche del rock che vengono mixate con il calore dei locali di Chicago, dove la black music è la colonna sonora di feste travolgenti. E proprio quelle atmosfere il gruppo riesce a riesce a ricreare ovunque si esibisca, grazie anche alla produzione, che è stata affidata a due componenti degli Hot Chip, gruppo famoso proprio per la sua capacità di generare ondate di basso e batteria che costringono gli ascoltatori a muoversi.

Tanta energia, quindi, per danzare insieme a una delle nuove realtà anglosassoni più interessante, che come accade spesso nella storia trentennale del Covo, arrivano qui prima del grande successo internazionale

Pierfrancesco Pacoda