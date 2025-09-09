Vanda e Monica in passerella. Premi speciali a Miss Mamma

Sono due le mamme bolognesi a essersi distinte nel concorso ‘Miss Mamma all’Alba’, una particolare selezione valevole per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2025, conquistando due importanti fasce al sorgere del sole. Vanda Praino, 41 anni di Casalecchio di Reno, maestra d’asilo e mamma di Maya e Giorgia, è stata nominata ‘Miss Mamma Radiosa’. La 47enne Monica Stagni, segretaria di Monte San Pietro e mamma di Francesco, si è invece aggiudicata la fascia di ‘Miss Mamma Solare’.

I riconoscimenti sono stati conferiti lo scorso 31 agosto, al Bagno Alvaro di Gatteo Mare, in Romagna: la selezione, che ha visto venti partecipanti sfilare sulla battigia all’alba, si è poi conclusa con il trionfo della trevigiana Stefania Pasin. L’evento è stato presentato da Paolo Teti, patron e ideatore del concorso, insieme a Barbara Semeraro e Serena Pagliarani. Ospiti d’onore, invece, le madrine di Miss Mamma Italiana, cioè le vincitrici delle precedenti edizioni.

Giunto quest’anno alla sua trentaduesima edizione, ‘Miss Mamma Italiana’ è un concorso nazionale di bellezza e simpatia. Il concorso sostiene ‘Arianne’, un’associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante che in Italia colpisce quasi quattro milioni di donne fin dall’adolescenza.