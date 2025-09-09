Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Caos affittiBiglietto unico BolognaPrevisioni meteoVm motoriProf a 20 anniGuardiano dell'isola
Acquista il giornale
CronacaVanda e Monica in passerella. Premi speciali a Miss Mamma
9 set 2025
GIORGIA DE CUPERTINIS
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Vanda e Monica in passerella. Premi speciali a Miss Mamma

Vanda e Monica in passerella. Premi speciali a Miss Mamma

La 41enne maestra d’asilo e la segretaria 47enne alla selezione di Gatteo.

La 41enne maestra d’asilo e la segretaria 47enne alla selezione di Gatteo.

La 41enne maestra d’asilo e la segretaria 47enne alla selezione di Gatteo.

Per approfondire:

Sono due le mamme bolognesi a essersi distinte nel concorso ‘Miss Mamma all’Alba’, una particolare selezione valevole per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2025, conquistando due importanti fasce al sorgere del sole. Vanda Praino, 41 anni di Casalecchio di Reno, maestra d’asilo e mamma di Maya e Giorgia, è stata nominata ‘Miss Mamma Radiosa’. La 47enne Monica Stagni, segretaria di Monte San Pietro e mamma di Francesco, si è invece aggiudicata la fascia di ‘Miss Mamma Solare’.

I riconoscimenti sono stati conferiti lo scorso 31 agosto, al Bagno Alvaro di Gatteo Mare, in Romagna: la selezione, che ha visto venti partecipanti sfilare sulla battigia all’alba, si è poi conclusa con il trionfo della trevigiana Stefania Pasin. L’evento è stato presentato da Paolo Teti, patron e ideatore del concorso, insieme a Barbara Semeraro e Serena Pagliarani. Ospiti d’onore, invece, le madrine di Miss Mamma Italiana, cioè le vincitrici delle precedenti edizioni.

Giunto quest’anno alla sua trentaduesima edizione, ‘Miss Mamma Italiana’ è un concorso nazionale di bellezza e simpatia. Il concorso sostiene ‘Arianne’, un’associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante che in Italia colpisce quasi quattro milioni di donne fin dall’adolescenza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Miss Italia