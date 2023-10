Vandali a scuola, è scontro. FI: "Bocciate le telecamere. Premiati gli amici di Santori"

Due ordini del giorno sono stati discussi ieri dal Consiglio di Quartiere Porto-Saragozza. Identico il tema: la sicurezza nella zona di via Felice Battaglia, in cui si trova una grande area verde frequentata soprattutto da famiglie e bambini, dato che sorge proprio accanto a un asilo nido, a una scuola materna e alle scuole Carracci in costruzione. L’area però, da qualche tempo, è stata presa di mira da un gruppetto di giovani vandali, che si diletta con il dare fuoco ai sacchi dell’immondizia oppure buttarli dentro allo sgambatoio per i cani, smontare la fontanella dell’acqua pubblica, o imbrattare i muri della scuola, giusto per citare alcuni degli episodi denunciati dalla consigliera di Forza Italia in Quartiere, Annamaria Cesari. La quale ha presentato un ordine del giorno (numero 31) in cui si chiedeva al sindaco e alla giunta di "valutare l’opportunità di installare un sistema di videosorveglianza in corrispondenza dell’asilo nido e della scuola materna, delle Carracci e dell’area giochi, valutando anche gli ingressi di via del Genio e via di Ravone". La maggioranza di centrosinistra ne ha però presentato un altro (numero 32): identici i presupposti, anche nella loro formulazione quasi parola per parola, ma qui l’invito per sindaco e giunta è, tra le altre cose, a "continuare a investire sui patti di collaborazione e sugli interventi di sicurezza integrata", e solo in ultima analisi a "valutare, qualora la prevenzione e il lavoro di comunità non fossero sufficienti, l’opportunità di installare un sistema di videosorveglianza". Patti di collaborazione che in particolare fanno riferimento alla "progettualità dell’associazione La Ricotta con il progetto ’Super Ravone cortile di comunità’, che ha ottenuto buoni risultati evidenziando la possibilità di migliorare la vivibilità e il senso di comunità della zona attraverso attività di socialità e di responsabilizzazione collettiva".

Alla fine, l’ordine del giorno 31 è stato bocciato, approvato il 32. Una scelta che non va giù alla consigliera Cesari: "La maggioranza al Quartiere Porto Saragozza, nonostante le aggressioni avvenute ai danni di minorenni e il ripetersi di episodi di vandalismo, imbrattamento e tensione tra minori nella zona di via Felice Battaglia, boccia la proposta di installare un sistema di videosorveglianza in corrispondenza dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, nonché delle scuole Carracci e dell’area giochi, e preferisce investire le risorse nel sostenere l’associazione La Ricotta (di cui è fondatore, ma non più presidente, il consigliere comunale Mattia Santori) anche economicamente, visti i contributi finanziari di 7.500 euro già stanziati per l’attività dell’associazione in quell’area e l’esenzione dei tributi locali, quali canone di occupazione di suolo pubblico e Tari. Tutto encomiabile – sottolinea ancora la consigliera – , ma il dubbio rimane: a chi amministra il Quartiere interessa di più la sicurezza e il benessere dei cittadini (che domandano la videosorveglianza), o premiare gli amici (con risorse pubbliche)? Perché è del tutto evidente che le attività diurne di un’associazione sono qualcosa di positivo, ma di certo non sostituiscono la funzione della videosorveglianza H24; l’una non deve escludere l’altra perché chi delinque spesso lo fa quando è buio e le attività non ci sono".

Federica Orlandi