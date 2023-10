Vandali al banchetto di FdI a Bologna: tre identificati dalla Digos

Bologna, 14 ottobre 2023 – In quattro si sono avvicinati al banchetto, allestito oggi mattina da alcuni militanti di Fratelli d’Italia in piazza Aldrovandi, per raccogliere firme contro la Città 30.

E, dopo aver importunato e insultato i ragazzi presenti, sono passati ai fatti, vandalizzando il banchetto, strappando la bandiera che lo copriva e infine buttando tutto a terra.

Erano circa le 11 del mattino quando è accaduto e in piazza Aldrovandi, chiamata dai militanti di FdI sono intervenute la Digos e le Volanti.

All’arrivo della polizia i facinorosi si erano appena allontanati. Ma tre di loro, pochi minuti dopo, sono tornati al banchetto, per proseguire con le loro condotte moleste. A quel punto sono stati fermati dagli agenti, che li hanno portati in Questura per identificarli, visto che al seguito non avevano documenti.

Al momento sembra non si tratti di soggetti gravitanti nell’ambiente antagonista bolognese. Verranno probabilmente denunciati per il danneggiamento, dopo che i presenti hanno sporto denuncia in questura sull’accaduto.

Non certo il primo ‘blitz’ ai danni di un’iniziativa messa in campo da Fratelli d’Italia in città. Sull’episodio è intervenuto il consigliere Francesco Sassone, parlando dell’"ennesimo atto inaccettabile di violenza ai danni di un banchetto di Fratelli d’Italia a Bologna, compiuto dai soliti delinquenti che in una città che si professa democratica non dovrebbero trovare asilo – dice –. Un ringraziamento alle forze dell’ordine per essere intervenute prontamente identificando gli aggressori. Siamo certi che la giustizia farà il suo corso. Se con questi vili attacchi nei confronti dei nostri militanti, che ringrazio per il costane impegno che ogni settimana mettono per stare a contatto con i bolognesi, pensano di intimorirci, sbagliano di grosso. Anzi, rafforzano la nostra convinzione di essere nel giusto. Per questo non arretreremo di un millimetro ed anzi intensificheremo ancora di più la nostra presenza sul territorio per stare al fianco dei cittadini portando le nostre idee e le nostre proposte per rendere Bologna, finalmente, una città vivibile e sicura per tutti".

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui