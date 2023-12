Vandali contro il presepe. Il sindaco: "Gesto grave"

Distrutto nottetempo il presepe davanti alla chiesa parrocchiale di San Matteo della Decima, guidata dal parroco don Stefano Scanabissi.

Lo denunciano alcuni residenti che ieri mattina hanno fatto la brutta scoperta. "Stamattina – racconta Paolo Toschi, un residente di Decima - sono state trovate le statue rotte. Dispiace davvero tanto. Bisognerebbe che le famiglie si occupassero più dei figli per evitare che possano compiere vandalismi. Occorre riprendere i figli fin da bambini, fin da ragazzini, quando sono sorpresi a compiere atti del genere". E Toschi continua: "E sempre in tema di vandalismi, sono venuto poi a sapere che nei giorni scorsi sono stati portati via dei cartelli stradali che poi sono stati trovati nei pressi della discarica".

Anni fa sempre il presepe di San Matteo era stato oggetto di vandalismi. E in tempi più recenti sul territorio, sagrato della chiesa compreso, imperversava una baby gang. Alcuni ragazzini avevano disturbato la celebrazione della messa, infastidito dei parrocchiani e l’edicolante della piazza. Ma non solo perché la baby gang aveva disturbato le attività parrocchiali tanto che era stato necessario assumere a ore un addetto alla sicurezza. Nel novembre dell’anno scorso sempre una baby gang aveva aggredito un gelataio fratturandogli il naso. In quella circostanza erano stati identificati tre ragazzini di 15 anni, già noti alle forze dell’ordine, e residenti in paese, che erano stati denunciati per lesioni dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto.

La vicesindaco Valentina Cerchiari, che è anche assessore ai Sevizi Sociali, aveva detto: "Stiamo lavorando in rete sia con le forze dell’ordine che con ‘l’educativa di strada’, per recuperare questi ragazzi. E su molti di loro ha funzionato. Quando parlo di ‘educativa di strada’ mi riferisco agli educatori di strada che hanno già coinvolto tanti ragazzi, anche quelli protagonisti di azioni scorrette".

"Per la nostra fede – commenta il sindaco Lorenzo Pellegatti - è un segno inquietante quanto è successo davanti alla chiesa di Decima. Penso si sia trattato di un atto vandalico incosciente. Un gesto inconsapevole. Ma rimane sempre fatto che si tratta di un fatto estremamente negativo che colpisce in maniera particolare la sensibilità dei credenti".

Pier Luigi Trombetta