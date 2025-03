Vandali nel giardino Pro Loco: "Ho denunciato ai carabinieri"

Vandali in azione a Zola, dove nel mirino di una gang che negli ultimi mesi si distingue nel far danni negli spazi pubblici, è finita la pittoresca installazione di attrezzi agricoli e figure contadine che i volontari della Pro Loco hanno realizzato nello spazio verde a lato della sede presso la stazione ferroviaria. Ignoti guastatori col favore del buio hanno fatto irruzione nel cortile, danneggiato attrezzi, fiori e materiali esposti per poi prelevare il pittoresco manichino battezzato Artemio. Una scorreria di cui il mattino si sono accorti i volontari. "Artemio era stato appena oggetto del cambio d’abiti di stagione e il pomeriggio è stato ritrovato danneggiato dentro il torrente Lavino (foto sopra)", commenta il presidente Gabriel Gaibari, che ha fatto denuncia ai carabinieri.