Vandalismo a Castel Maggiore, danneggiate 2 nuove panchine letterarie nel parco di Trebbo di Reno

Danneggiate dai vandali due nuove panchine, che riportano citazioni letterarie, nel parco di via Torres a Trebbo di Reno (Castel Maggiore). Dopo neanche una settimana dalla collocazione, con gli involucri ancora parzialmente da rimuovere, due delle 10 panchine nuove di zecca sono state danneggiate da qualcuno armato di un punteruolo. Lo segnala il sindaco Belinda Gottardi che, appresa la notizia del vandalismo, esprime tutto il rincrescimento, ma anche la rabbia, dell’amministrazione comunale. Il primo cittadino non esclude di presentare ai carabinieri denuncia contro ignoti.

"Stiamo cercando – dice Gottardi – di fare qualcosa di bello e di nuovo per Trebbo, investendo risorse non del tutto indifferenti, cercando di coinvolgere i cittadini con incontri e ragionamenti condivisi. In queste panchine non c’è solo un’idea per rendere più bello un parco pubblico, ci sono anche democrazia e partecipazione: chi le ha martellate non ha dato dei colpi a un blocco di cemento, ma ha anche offeso i suoi concittadini".

L’iniziativa delle panchine letterarie è nata dal percorso partecipativo ‘Trebbo si fa bella e sostenibile’, avviato nell’autunno scorso e concluso questa primavera con una serie di indicazioni e di idee per migliorare la qualità della vita nella popolosa frazione di Castel Maggiore.

"Le panchine – continua il sindaco – rientrano nel progetto di realizzazione di un parco a tema fantasy, destinato a sollecitare la fantasia dei bambini. E più in generale a richiamare la seduzione e la bellezza della lettura e dell’immaginazione".

p. l. t.