Vandalizza auto della polizia. In manette

Appena uscito dagli uffici di via degli Agresti, dove era stato accompagnato per essere identificato, il diciannovenne tunisino ha vandalizzato una macchina della polizia. È successo pochi giorni fa e il ragazzo, subito individuato dai poliziotti, è stato arrestato per danneggiamento aggravato. Il diciannovenne era stato accompagnato in Questura per accertare la sua posizione sul territorio nazionale in quanto sprovvisto di documenti. Al momento del rilascio, senza alcuna motivazione, il ragazzo si è diretto in piazza Galilei alla ricerca di qualcosa da poter usare per far danni: ossia la sella di una bici, che era parcheggiata negli appositi stalli. Una volta ottenuto ciò che gli serviva, è tornato verso la Questura e ha colpito violentemente un’auto civetta della polizia, ben riconoscibile perché al suo interno c’erano dispositivi di segnalazione manuale e luminoso, infrangendo il finestrino e danneggiandola. Gli agenti delle Volanti hanno immediatamente fermato il giovane tunisino e lo hanno arrestato per il danneggiamento; il giovane è stato anche denunciato per il reato di furto aggravato.

"L’azione rapida e professionale dei poliziotti – dice il segretario dil Siulp Pasquale Palma – ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, mostrando ancora una volta l’efficacia del nostro personale nel contrastare atti di vandalismo e illegalità. Questo episodio evidenzia la nostra continua lotta contro i crimini legati all’immigrazione clandestina e alle attività illegali. Il Siulp esprime pieno sostegno agli agenti coinvolti, che ogni giorno garantiscono la sicurezza e l’ordine pubblico, nonostante le difficoltà derivanti dalla gestione di fenomeni complessi".