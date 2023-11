Vandalizzata l’auto di Ciavatti

Vandalizzata ancora una volta l’auto di Otello Ciavatti, presidente del comitato Piazza Verdi,

in via delle Belle Arti. È successo l’altra notte, quando ignoti, durante la notte, hanno sfregiato la sua vettura parcheggiata. Non è certo la prima volta, e quella scorsa risale ad appena una settimana fa, quando fu anche ’ripulita’ dai ladri. "Si tratta di una situazione oramai insostenibile, che rende difficile la normale vita quotidiana – le parole esasperate di Ciavatti –. Non c’è dubbio che i frequentatori notturni della zona abbiano deciso di creare continui fastidi e intimidazioni al lavoro per la legalità condotto dal comitato Piazza Verdi. Sappiano però che non riescono a intimorirci".