Vandalizzate altre due auto fuori dalle scuole Saliceto e Zappa

Giusto ieri mattina, altre due auto con i vetri frantumati. Ennesimo atto di vandalismo alle quattro ruote degli insegnanti dell’elementare Saliceto e della media Zappa. "E’ un incubo", esclama più di un docente all’uscita. Furti di gomme, decine di vetri rotti: sono mesi che quei 150 metri di via Saliceto sono il regno de vandali. I genitori, vittime di furti, hanno scritto alla presidente del Navile, Federica Mazzoni. La preside Rossella Capicchiano ai carabinieri. Sabato FdI terrà, dalle 10 alle 12 in via di Corticella 180/A, una raccolta di firme.

