Vandalizzato il defibrillatore posizionato in piazza delle Medaglie d’Oro, di fronte alla stazione ferroviaria. E’ quindi fuori uso l’utilissimo strumento salva vita, fondamentale in caso di arresto cardiaco in strada. Il fatto è denunciato da Federico Panfili, presidente della Pubblica assistenza città di Bologna. Il defibrillatore, fa parte del progetto ’Bologna Città Cardioprotetta, donato da Odv Pubblica Assistenza città di Bologna e associazione Piccoli Grandi Cuori.