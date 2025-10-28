Vanessa, dalla malattia alla rinascita: “Il mio seno devastato dal tumore e subito ricostruito”

Bologna, 28 ottobre 2025 – Un piccolo nodulo che nel giro di poco tempo diventa enorme. L’incubo e la rinascita con il nuovo seno, immediatamente ricostruito.

Vanessa Orsi, 48 anni, residente a Malalbergo, in provincia di Bologna, racconta la sua storia per dare speranza a tante altre donne che, anche in questo momento, stanno lottando contro il tumore al seno.

Come si è accorta che qualcosa non andava?

“Lavandomi ho sentito che avevo in piccolo nodulo. Da lì a poco avrei dovuto fare la mammografia ed ho pensato di aspettare. Ma, in pochissimo tempo, è diventato enorme. Quindi sono andata dal mio medico chiedendo una mammografia urgente”.

Ed è riuscita?

“Sì. E appena fatta mi hanno detto che bisognava fare anche una ecografia. Con gli esiti mi hanno detto di portare tutto al mio medico, ma nel contempo mi hanno consigliata di andare subito al Bellaria”.

Ha fatto così?

“Sono andata da mio dottore, ma lui mi ha inviata immediatamente all’ospedale Bellaria dove sono stata subito visitata, mi hanno fatto l’ago aspirato ed hanno scoperto due tumori e anche il linfonodo sentinella. Dopo circa venti giorni è arrivato l’esito e mi hanno spiegato quale era la situazione”.

Che situazione era?

“Dovevo essere operata naturalmente e di entrambi i tumori. La dottoressa Maria Cristina Cucchi, la direttrice della Chirurgia senologica dell’Ausl, mi ha consigliato di togliere tutto visto che i tumori erano due e di fare subito la ricostruzione del seno”.

Lei cosa ha risposto?

“Che ero d’accordo, per sicurezza era meglio togliere tutto il seno. Mi hanno fatto la visita ed hanno verificato che potevo mettere la protesi, quindi fare la ricostruzione immediata”.

Come è andata?

“Bene, ho fatto l’intervento il 16 luglio e sono uscita dalla sala operatoria con il seno ricostruito e dopo tre giorni sono stata dimessa”.

Adesso come si sente?

“Sono molto contenta dal punto di vista estetico perché avevo veramente paura di uscire dall’operazione senza il seno. Ho fatto i controlli settimanali e naturalmente della fisioterapia per il braccio che ho finito ora e continuo a casa. Adesso farò un ulteriore controllo, ma mi sento bene”.