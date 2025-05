Vanity Fair assieme al Carlino. Riflettori accesi su Camille Cottin

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in abbinamento martedì 6 maggio con l’acquisto del quotidiano.

Nel nuovo numero riflettori su Camille Cottin, che in tre anni è diventata il punto di riferimento del cinema francese, perché non teme il rischio di mettersi sempre in gioco. Come il suo modello Meryl Streep, l’attrice Cottin gode di una simpatia inossidabile. Ovunque viene elogiata per la naturalezza, il suo senso dell’umorismo, il suo carattere. Eccola dunque nei panni di una ricca italiana in ‘House of Gucci’ o di una governante in ‘Assassinio a Venezia’, dell’inglesissimo Kenneth Branagh.

Qualunque sia la prova, è sempre all’altezza della situazione. Nel 2024, il produttore Renaud Le Van Kim le propone di essere la madrina al Festival di Cannes. Sulle prime lei rifiuta per impegni lavorativi pregressi, ma il progetto viene posticipato.

Per fortuna, perché l’occasione è unica. Della sua vita privata si parla poco. Ammette, arrossendo, una certa forma di pudore. Dice di tenere ‘i paraocchi’ di fronte alle voci più assurde. Davanti alle intrusioni, sceglie l’eleganza e il silenzio.

Nell’era degli influencer, evita i social network, collegandosi solo sporadicamente a Facebook. Accenna appena ai suoi figli, una bambina di 9 anni e un ragazzo di 14. Anche loro hanno imparato a gestire la notorietà della madre, sviluppando un rapporto unico con il cinema. La prima l’accompagna sui set, il secondo divora con curiosità e passione i film.