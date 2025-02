Vanity Fair e Carlino insieme a solo 1,80 euro

Un’opportunità unica per conoscere i grandi fatti internazionali e i protagonisti della cronaca nazionale e delle nostre città, ma anche per capire come sta cambiando il nostro modo di vivere, l’evoluzione del costume e i grandi personaggi di moda, attualità e spettacolo. Questo è il senso dell’importante progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair.

Così, martedì prossimo (11 febbraio) sarà possibile acquistare in edicola Il Resto del Carlino (edizioni di Bologna e di Imola) e Vanity Fair insieme a solo 1,80 euro, ovvero al consueto prezzo del quotidiano. Un’occasione riservata ai lettori della nostra città che avranno così l’opportunità di sfogliare una delle riviste più iconiche del panorama editoriale internazionale, nata negli Stati Uniti e pubblicata dall’editore Condé Nast anche in diverse edizioni locali, tra cui quella italiana, lanciata nel 2003 e diretta dal 2018 da Simone Marchetti.

Nel numero in distribuzione copertina per Renée Zellweger. In occasione dell’uscita del nuovo attesissimo capitolo “Bridget Jones - Un amore di ragazzo” (nelle sale dal 27 febbraio), l’attrice racconta come il suo personaggio sia cresciuto e abbia fatto pace col destino.

Nell’intervista parla di maternità – "Sarei stata felice se fossero arrivati dei figli. Ma non è successo. Però non penso mai alle cose che non ho e mi sento molto fortunata. La mia vita è stata di successo comunque" – ma anche del tema della differenza di età nelle relazioni tra donne e uomini più giovani.