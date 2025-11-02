Vanity Fair martedì con il nostro giornale

Martedì 4 novembre Vanity Fair torna in abbinamento gratuito con le nostre testate. La cover story è dedicata all’attrice Vanessa Incontrada. Il suo metodo? Affidarsi all’istinto e affrontare quello che incontra. Nel privato e sul lavoro, fin dal primo ruolo drammatico per Pupi Avati in “Il cuore altrove”, dove si è ritrovata catapultata sul set al fianco di Giancarlo Giannini, passando per i programmi televisivi dove l’improvvisazione è diventata la sua cifra. Cogliere il tempo giusto, azzeccare la battuta, inserirsi nelle situazioni con naturalezza.

Con questo spirito, ci racconta che ha deciso di sposarsi con il suo compagno, dopo sedici anni insieme, due di separazione e una riconciliazione: "Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia".

Mentre sta per tornare in tv in prima serata con Gigi D’Alessio, e ha appena finito di girare “Erica”, una nuova serie, ci parla di amori che si ricostruiscono, delle scelte che compongono la nostra strada, dei tabù che non dovremmo avere con i nostri figli, di questi tempi che "fanno paura", a cui c’è solo una risposta possibile (che è anche il consiglio di sua madre a cui tiene di più): avere coraggio e lottare per quello in cui si crede. E ci ricorda anche l’importanza di avere una rete: delle persone che possano riportarti sempre "alla vita vera".