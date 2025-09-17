Vannacci presenta la ’supercar’. Serata speciale a Villa Prugnolo

Sarà il generale e politico Roberto Vannacci, oggi a San Giovanni in Persiceto, a presentare la nuova ’supercar’ realizzata da Fausto Antonelli. L’appuntamento è per le 17,30 a Villa Prugnolo con un evento che gli organizzatori definiscono fatto di traguardi, passioni (sacrifici), e made in Italy, sport, impegno e innovazione. L’obiettivo – in buona sostanza – è quello di inspirare le nuove generazioni all’arte del fare. "’Disciplina e passione le regole del gioco’ – spiegano gli organizzatori della serata – questo il titolo dell’evento in programma a Persiceto pensato per ispirare le nuove generazioni attraverso le testimonianze dirette di chi lavorando sodo e con passione ce l’ha fatta: campioni dello sport, protagonisti della cultura e figure istituzionali".

L’iniziativa vedrà la presenza di noti ex atleti sportivi con le loro storie di impegno e sacrifici. Ma anche di politici e rappresentanti delle istituzioni europee che condivideranno esperienze di vita politica, mettendo al centro i valori dell’impegno e della responsabilità civica. "In anteprima – proseguono – si potrà ammirare una super car tutta italiana che punta a correre in Formula GT. Per l’occasione, infatti, sarà presentata ufficialmente una straordinaria automobile da corsa, prodotta interamente in Italia da un team di giovani ingegneri e costruttori, guidato da Fausto Antonelli: zio del pilota Mercedes F1 Andrea Kimi Antonelli". E gli organizzatori aggiungono: "La vettura – che punta a gareggiare in Formula GT – ha una livrea verde opaco è ispirata al mondo militare e sarà dedicata alle Forze Armate. E a svelarla al pubblico un ospite d’eccezione: il generale Roberto Vannacci".

La pubblicazione, nell’agosto 2023, del libro ‘Il mondo al contrario’ ha portato Vannacci al centro di una considerevole attenzione mediatica, seguita da polemiche e anche denunce a causa dei contenuti controversi espressi su omosessuali, immigrati, femminismo e ambientalismo. Nel febbraio 2025 Vannacci ha cessato il servizio nell’esercito e ad aprile ha preso la tessera del partito della Lega, diventandone un membro a tutti gli effetti.

p. l. t.