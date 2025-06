Vanno a liberare una ragazza. E scovano la casa a luci rosse

Si è presentato dai carabinieri, denunciando che in un appartamento di via del Lavoro c’era una ragazza di nazionalità cinese tenuta segregata. In realtà, quando i militari dell’Arma della compagnia Bologna Centro sono corsi a verificare la segnalazione, hanno trovato una situazione ben diversa. Perché in quell’appartamento le ragazze orientali erano due e non erano tenute segregate, ma si prostituivano per poche decine di euro a prestazione.

La casa d’appuntamenti è stata individuata nei giorni scorsi: i carabinieri hanno controllato le due ragazze, una ventenne e una trentenne, irregolari in Italia, che erano in quel momento impegnate con un cliente. E hanno anche identificato il loro ‘padrone di casa’, un italiano sulla sessantina. Al termine degli accertamenti, le due donne sono state denunciate ai sensi della legge sull’immigrazione; l’uomo, invece, risponde di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e pure della prostituzione, mentre proseguono le indagini per capire se oltre all’affitto percepisse anche altri soldi dalle due inquiline.

Nicoletta Tempera